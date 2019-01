Jenniffer González reconoce crisis de seguridad en PR

La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González reconoció el jueves que hay una crisis de seguridad en la isla, a pesar que otros funcionarios entienden que no hay tal crisis.

“Yo creo que un asesinato es suficiente. Un asesinato para mí es un momento de crisis en el área de seguridad. Hay que reconocer que en estos dos años han bajado mucho los delitos, ha bajado la tasa de homicidios en la isla, pero hay una sensación de seguridad en la calle en la que uno no se siente que está seguro”, sostuvo González en entrevista radial (Radio Isla).

En los primeros días de 2019 se ha registrado cerca de una veintena de asesinatos, entre ellos, algunos que han quedado grabados y que se han perpetrado a plena luz del día y en lugares públicos.

De paso, la funcionaria solicitó a las autoridades federales a asumir responsabilidad en el aspecto de asignación de recursos, por lo que envió una carta al Departamento de Justicia federal y otra al Homeland Security.

“Uno tiene que buscar recursos y la petición que yo estoy haciendo a ambas agencias federales y ahora lo estamos haciendo también a través del Coast Guard, porque en aunque la gente no lo crea, en Puerto Rico por cada 100 residentes hay una media 33 oficiales federales para asuntos de seguridad. Estamos hablando de Border Patrol, US Custome, Inmigración. Esa proporción no está bien”, dijo.

Sostuvo que la preocupación y la urgencia de su pedido para que se llenen estos puestos y que se asignen los recursos físicos, se basa en que a pesar que Puerto Rico puede tener las tasas más altas de criminalidad a nivel de todo Estados Unidos, no tiene la misma cantidad de agentes y recursos asignados que otras jurisdicciones.

“(Los federales) tienen que asumir responsabilidad en términos de la asignación de recursos para que puedan asistir al gobierno de Puerto Rico en la fase técnica, compartir tecnología, adiestramiento al gobierno estatal y a los gobiernos municipales”, sostuvo.

Dijo que solo se está incautando el 30% de la droga que llega ilegalmente a la isla.

“Con esto quiero decir que necesitamos tener mayores recursos para poder lidiar con un problema de que el 60 al 80 por ciento de los asesinatos que hay en la isla están relacionados al tema de droga”, adujo la funcionaria.

Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones en la isla (FBI por sus siglas en inglés), Douglas Leff admitió el jueves en una entrevista en la misma emisora, que esa agencia ha fracasado en el manejo del crimen en Puerto Rico.

“Sí. Lo reconocemos”, dijo Leff cuando se le preguntó si reconocía que el FBI ha fallado en el manejo de la seguridad.

“... Necesitamos colaborar con nuestros compañeros lo que siempre hacemos y vamos aumentar nuestros esfuerzos y vamos a pedir más recursos de Washington”, sostuvo.