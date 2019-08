La comisionada residente, Jenniffer González Colón -quien fue en su época de representante, la autora de la enmienda del 2005 a la Ley 7 de 1952- dijo el lunes que la intención de la medida no es cónsona con la interpretación que se la ha dado.

“Se trae a colación una legislación que yo fui autora. Y que nuestra intención, cuando radicamos esa Ley- y así lo establece su Exposición de Motivos- era añadir tres funcionarios nuevos al orden sucesora. Pero eso en ningún momento- y de hecho, el debate de ese día con el hoy juez (Carlos Vizcarrondo) y la propia Exposición de Motivos- establecía que el secretario de Estado tiene que ser confirmado, porque nosotros no podemos enmendar la Constitución y eso es algo que hoy el Tribunal Supremo tiene que resolver", dijo la comisionada residente a su llegada al Capitolio, para participar del Caucus de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Esto se tiene que resolver bien. No puede resolverse con ningún subterfugio legal. Tiene que hacerse con credibilidad y transparencia. El que esté al margen de la controversia no significa que no esté consciente del problema que esto representa para Puerto Rico. En nada va a abonar que el liderato político emane ya más controversia a una controversia de por sí que no le brinda estabilidad a nadie. Yo creo que esto es un asunto que el Alto Foro debe resolver de una manera inmediata", añadió.

El ahora gobernador Pedro Rafael Pierliusi Urrutia en su interpretación de la enmienda a la Ley 7 entiende que al juramentar al cargo en receso como secretario de Estado y hacerse efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador, no era necesario contar con el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa. No obstante, el pasado viernes luego de juramentar expresó que se sometería al escrutinio del Senado y si no resultaba favorecido renunciaba al cargo de gobernador. El domingo, Pierluisi cambió sus expresiones y nuevamente el lunes -previo a la Sesión Extraordinaria del Senado- afirma que acatará el resultado de la votación.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz presentó un recurso legal que fue acogido por el Tribunal Supremo. El Alto Foro dio a las partes hasta las doce del mediodía del martes para presentar sus argumentos escritos.

