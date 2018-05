JetBlue lanza servicio de entrega de pizzas

Más Videos (1 of 9)

JetBlue tiene una nueva promoción divertida para los amantes de la pizza. Lanzarán un servicio de entrega de pizza de Nueva York a Los Ángeles desde el 9 de mayo hasta el 11 de mayo.

Patsy's Pizzería, una de las pizzerías más antiguas de la ciudad de Nueva York, proporcionará 350 pizzas de queso y pepperoni cada día.

Las pizzas estarán disponibles para la entrega en áreas seleccionadas de Los Ángeles.

Las pizzas de queso serán a $12 y las de pepperoni a $15. JetBlue dijo que una experta en pizzas estará vigilando el viaje para garantizar la calidad de la comida.

Los pedidos se podrán realizar en cuatro días en www.Jetblue.pizza. "First come first serve".