Johnny Méndez aplaude gestión de Mara Pérez

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dejó en manos de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la permanencia de Mara Pérez como directora de la Autoridad de Transporte Marítimo.

“Que la gobernadora atienda ese reclamo. Yo le diría a la gobernadora que escuche el reclamo de los viequenses y si quiere, que vaya conmigo allá para que escuche de primera mano cuáles son las quejas y de esa manera ella pueda tomar una decisión informada”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa. El distrito representantativo de Méndez Núñez incluye a Vieques y Culebra.

Mara Pérez: “Estábamos secuestrados”

Denuncian represalia contra piloto de FURA que se negó a violar regla federal cuando se le pidió que la sacara de Vieques. (Publicado miércoles 2 de octubre de 2019)

El presidente cameral sí le solicitó directamente a varios directores de la ATM, como en el caso de Ferdinand Cedeño (quien dirigió la entidad durante la gobernación de Luis Fortuño y de Luis Abreu Noble, destituido por Ricardo Rosselló Nevares).

“Yo no le pido la renuncia a ningún jefe de agencia, a menos que me demuestre un total menosprecio a su función”, expresó.

“¿Y ella le ha demostrado que no tiene ningún menosprecio?”, se le preguntó.

“Hasta ahora, no me ha demostrado que tiene ningún menosprecio. Eso de si está haciendo o no el trabajo es una determinación que está haciendo la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes que le pedí que cite a unas vistas para atender este asunto”, contestó.

El líder cameral no quiso reaccionar a la protesta que dejó varada por varias horas a Pérez en Vieques, calificado por los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública como “una situación de emergencia”.

“Lo que sí tengo que decir es que fue valiente por ir allá. Ella pudo haber enviado a un empleado, pero fue a reunirse con el alcalde y la Legislatura Municipal y la pelea que hay entre el alcalde y la Legislatura Municipal fue la que desembocó en todo esto”, sostuvo.

Pérez participó el domingo de una Vista Pública en la Legislatura Municipal de Vieques, en la que se dio a conocer un contrato entre el alcalde, Víctor Emeric y la ATM para arrendar los terrenos conocidos como el Rompeolas, el cual no fue evaluado por la Legislatura Municipal.

Los integrantes de la Legislatura Municipal de Vieques le solicitaron en diciembre de 2017 la renuncia a Emeric por omisiones al cargo, descuido, desatención voluntaria sustancial de sus obligaciones y deberes como alcalde. La solicitud se dio como consecuencia del manejo de Emeric a la emergencia del huracán María.

