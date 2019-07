Johnny Méndez convoca a sesión extraordinaria

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, convocó a Sesión Extraordinaria mañana, jueves, a los fines de considerar la creación de “Comisión Especial para Iniciar el Proceso de Residencia del Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo Rosselló Nevares”, confirmó Telenoticias.

Según se informó, sería 2:00 p.m.

Recomiendan residenciamiento contra Rosselló. (Publicado miércoles 24 de julio de 2019)

Más temprano, se supo que el grupo de abogados nombrados por Méndez determinó que se cometieron cinco delitos en el chat de Telegram y recomendó el juicio político del gobernador Ricardo Rosselló. Mira aquí el informe completo.

"El proceso comenzó. Quien único lo puede detener es el señor Gobernador. A buen entendedor pocas palabras bastan”, dijo Méndez en conferencia de prensa, tras confirmar que Rosselló daría pronto un mensaje al País.

"Concluímos que efectivamente nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde, es que se proceda con el juicio de gobierno que es la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la Cámara correpondiente, que es el Senado de Puerto Rico", sostuvo el abogado Enrique Colón.

Según se informó, la determinación fue unánime.

En exclusiva con Telenoticias el pasado 17 de julio, Méndez reveló que los abogados Francisco Reyes, Luis Rodríguez y al Enrique Colón estarían a cargo del informe.

Contrario a lo que había expresado previamente, el presidente de la Cámara dijo el miércoles que el resultado del informe de los tres licenciados que nombró no tendría que ser unánime para oficializar el proceso.

“No creo (que deba ser unánime). Yo creo que la manifestación de ayer (lunes) fue una clara y contundente y uno tiene que tener siempre los pies en la tierra y escuchar al pueblo. Ese análisis lo voy a hacer también”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

El líder cameral dijo que “entre hoy (martes) y mañana (miércoles) a más tardar, se esté entregando ese informe”. Precisó que de determinarse que el gobernador debe someterse al proceso de residenciamiento, entonces reunirá a los miembros de la delegación novoprogresista en la Cámara para buscar las firmas necesarias.

“Inmediatamente convocaremos al cuerpo para recibir las recomendaciones y entonces nombraremos la comisión que habrá de hacer todo el proceso de citar testigos, investigar, requerir documentos y todo lo demás, de manera inmediata. Si eso es así, la próxima semana”, agregó.

De otra parte, el líder cameral alegó que ha recibido amenazas en su contra y en contra de su familia, por lo que radicó una querella en la Policía y se apresta a acudir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

“Han llegado físicamente, por mensaje de texto por llamadas telefónicas, de diferentes formas. Alguien colocó el teléfono de este servidor en las redes sociales y así es que he estado recibiendo las llamadas. Son amenazas físicas, amenazas con la integridad personal y amenazas con hacer daño, no solamente a mí, si no a mi familia. Los números (telefónicos) están ahí, fueron entregados a la Policía y próximamente estaremos reuniéndonos con agencias federales para entregárselos”, alegó.

