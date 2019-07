Residenciamiento del gobernador "no está sobre el tapete"

El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny Méndez" indicó que el proceso de residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló "no está sobre el tapete todavía."

Sin embargo, aseguró que solicitaron a Rosselló su salida de la presidencia del partido y que retirara su aspiración a la gobernación en el 2020.

Líderes del PNP piden reflexión al Gobernador

Georgie Navarro espera respuesta de Rosselló para este lunes. (Publicado sábado 13 de julio de 2019)

Mientras el primer mandatario emitió un comunicado de prensa donde indicó que no renunciaría a su puesto.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO