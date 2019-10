NUEVA YORK – La popular empresa Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) dijo que retiraba voluntariamente un lote de su talco para bebé Johnson's Baby Powder en respuesta a una prueba federal que indicaba la presencia de niveles "secundarios" de asbesto, dijo la compañía en un comunicado el viernes.

Los niveles inferiores a la traza de la contaminación por crisotilo de asbesto (no mayor al 0.00002 por ciento) se encontraron en muestras de una botella comprada en un minorista por internet, dijo la compañía.

La compañía dijo que está cooperando completamente con la FDA y ha iniciado una investigación rigurosa y exhaustiva, trabajando con las autoridades federales para determinar la integridad de la muestra analizada y la validez de los resultados de la prueba.

El asbesto es un grupo de minerales de origen natural que se utilizan en varios productos, como materiales de construcción y frenos de automóvil, con el fin de resistir al calor y la corrosión, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida por sus siglas en inglés OSHA.

En esta etapa temprana de la investigación, JJCI lo dice:

• No se puede confirmar si la contaminación cruzada de la muestra causó un falso positivo.

• No se puede confirmar si la muestra se tomó de una botella con un sello intacto o si la muestra se preparó en un ambiente controlado.

• No se puede confirmar si el producto probado es auténtico o falso.

JJCI tiene un riguroso estándar de pruebas para garantizar que su talco cosmético sea seguro y años de pruebas, incluidas las propias pruebas de la FDA en ocasiones anteriores, y tan recientemente como el mes pasado, no encontraron asbesto, dijo la compañía.

"Miles de pruebas en los últimos 40 años confirman repetidamente que nuestros productos de talco para el consumidor no contienen asbesto. Nuestro talco proviene de fuentes de mineral confirmadas para cumplir con nuestras estrictas especificaciones que exceden los estándares de la industria", dijo JJCI en un comunicado. "No solo nosotros y nuestros proveedores hacemos pruebas rutinarias para asegurarnos de que nuestro talco no contenga asbesto, sino que nuestro talco también ha sido probado y confirmado libre de asbesto por una variedad de laboratorios independientes, universidades y autoridades de salud globales".

Si usted o alguien a quien cuida tiene una botella de Johnson's Baby Powder Lot # 22318RB, se le recomienda que suspenda el uso del producto. Para obtener información sobre el reembolso, comuníquese con el Centro de atención al consumidor de Johnson & Johnson en www.johnsonsbaby.com o llamando al +1 (866) 565-2229.