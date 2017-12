Jorge Bracero de la AEE también...¿canta?

Jorge Bracero, operador auxiliar en la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sensación de las redes sociales por sus constantes actualizaciones a los abonados, parece que además de todo esto, sabe cantar.

Bracero grabó una cómica canción, junto a la autora, Karirmalice Ronda y la compartieron luego en las redes sociales. La canción es una versión boricua y post María de la famosa melodía navideña "All I want for Christmas is You".

"Todo lo que quiero es luz"...dice la canción que habla sobre las dificultades de vivir sin electricidad. El video ha sido compartido cientos de veces en las redes sociales.