Joven boricua de 16 años es asesinado en Connecticut

Un joven de 16 años de Windsor fue encontrado muerto con varias heridas de bala después de un accidente en Hartford el miércoles por la mañana y la policía está investigando su muerte como el octavo homicidio de la ciudad este año.

La policía respondió poco antes de la 1 de la madrugada después de recibir una llamada al 911 informando un accidente en la intersección de Albany Avenue y Sigourney Street.

La policía dijo que un peatón que llamó al 911 le dijo a la policía que un vehículo cruzaba el semáforo en Sigourney Street, cruzó Albany Avenue y se estrelló contra un vehículo estacionado en el estacionamiento de la entrada de la iglesia.

Cuando los agentes llegaron a la escena, dijeron que encontraron a un joven que no respondía en el asiento del conductor del vehículo que sufría al menos una herida de bala. Más tarde, la policía lo identificó como Felipe López, de 16 años, de Windsor. López era la única persona dentro del vehículo en ese momento, agregó la policía.

López fue trasladado al Hospital St. Francis, donde más tarde fue declarado muerto. Su muerte marca el octavo homicidio en Hartford en 2019.

"Mi hijo tenía solo 16 años, habría tenido 17 el viernes. Esto no debería pasarle a los niños de nadie", dijo Alma López, la madre de Felipe.

Según la policía, López conducía un Nissan Altima 1998 en el momento del incidente. El vehículo no estaba registrado y no tenía seguro, pero no era robado.

La familia de López dijo que pudo haber estado conduciendo para Uber. La policía dijo que planea ejecutar una orden de registro para registrar su teléfono, el vehículo y su contenido para ayudar a determinar lo que López pudo haber estado haciendo en Hartford.

Los oficiales dijeron que planean revisar sus cámaras C-4 para ver si pueden haber capturado algo que pudiera ayudar en la investigación. La policía también está investigando si ShotSpotter fue activado, pero las autoridades dijeron que si el tiroteo ocurriera dentro del vehículo, sería más difícil que lo detectara.

"El vehículo no tuvo daños por disparos, por lo que si la puerta estaba abierta, si la ventana estaba abierta o si había alguien en el vehículo, eso se determinaría después de que la división de la escena del crimen procesa el vehículo", dijo el teniente de la policía de Hartford, Paul Cicero.

En este punto, la policía dijo que no hay evidencia de que el tiroteo fuera relacionado con drogas o pandillas. "Usted sabe, incidentes como este, parece, obviamente, probablemente un tipo de incidente selectivo. Todos los detectives están arriba y están trabajando diligentemente en este momento y probablemente llegaremos a una conclusión bastante buena en breve", Cicero agregó.

Los funcionarios de las Escuelas Públicas de Windsor dijeron que López era un estudiante de preparatoria inscrito en un programa en LP Wilson. Hay consejeros de duelo en LP Wilson y Windsor High School el miércoles.

La policía dijo que no tienen a nadie detenido en este momento.

"El Departamento de Policía de Hartford está triste por la pérdida de vidas y buscaremos todas las pistas para llevar la justicia", publicó la Policía de Hartford en Facebook.

Cualquier persona con información debe llamar a la línea de punta al (860) 722-8477.