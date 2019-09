Joven hispana sufre extraña enfermedad de "corazón de piedra"

Más Videos (1 of 9)

Jennifer Ortiz sufre una extraña enfermedad conocida como ‘Corazón de piedra’ y mientras intenta darle la batalla a esta condición, es consciente de que la muerte podría sorprenderla en cualquier momento.

Esta joven de 24 años fue diagnosticada con esta enfermedad terminal y antes de partir de este mundo, quiere cumplir muchos de sus sueños para dejarle los mejores recuerdos a sus seres queridos.

Hace cinco semanas su corazón dejó de latir y su cuerpo es el único en el mundo que ha rechazado dos trasplantes de corazón. Hace casi dos años, tiene que cargar dos aparatos que son los que bombean sangre a su corazón y la mantienen con vida.

Su padre está siempre a su lado y la apoya en todo momento para hacer el proceso un poco más sencillo, a pesar de lo duro que es afrontar una enfermedad así. “Es una pesadilla de la que nunca vamos a despertar. Así no debe ser el mundo. Los padres no deben enterrar a sus hijos. No puede estar uno preparado para algo así”, aseguró Daniel Ortiz.

Jennifer sueña con ir a conciertos, visitar lugares como Italia y Dubai y, sobre todo, dejarle los mejores recuerdos a sus familiares que algún día tendrán que vivir sin ella y solo podrán recordarla. “Estoy tratando de aceptar esto como puedo”, asegura esta joven de Commerce City, Colorado.

Un tercer trasplante es muy poco probable por los riesgos que representaría una cuarta operación a corazón abierto y que de nuevo el corazón no le funcione.