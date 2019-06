Sueño de belleza inmediata culmina en dolorosa muerte

NUEVA YORK — Con gritos de dolor y el rostro bañado en lágrimas, una madre dominicana del Alto Manhattan imploró que se investigue la clínica en la República Dominicana donde murió su hijo Manuel José Núñez, quien viajó al país caribeño para practicarse una liposucción por tercera vez.

“Yo no puedo, yo no puedo creer eso, yo no puedo con la muerte de mi hijo”, expresó con dolor Teresa de Jesús Batista Ramírez, madre del joven de 28 años.

“No te la hagas esa lipo, ya tú llevas dos hechas. Tú no hayas qué hacer con los cuartos le dije ayer y él me dijo: mami, yo tengo mi doctor. Yo le dije dámelo mejor a mí (el dinero) para yo comérmelo y lo que hizo fue que me sacó la lengua y me hizo adiós”, recordó la madre.

Teresa de Jesús no imaginó que ese adiós sería el último que su hijo le daría, pues el veinteañero murió el martes en la clínica Caribbean Plastic Surgery, ubicada en el sector Arroyo Hondo II en Santo Domingo.

La madre comentó que Manuel José ya se había realizado dos liposucciones en la misma clínica, por lo que confiaba a ciegas en el personal médico. La familia reveló que el joven, originario de Santiago, se realizó el procedimiento en el área de las caderas.

Con desesperación, la madre contó que Manuel José entró al quirófano en horas de la mañana y que para las 6:00 p.m. seguía inconsciente. El personal médico habría intentado aminorar la preocupación de la familia y aseguró que “era normal” que el joven no reaccionara.

Cuando la madre notó que la piel de su hijo lucía amarilla, supo de inmediato que su vida estaba en riesgo.

TELEMUNDO 47 solicitó comentarios al centro médico, pero hasta ahora no ha emitido una declaración.

La familia dijo que fue el doctor Óscar Polanco quien realizó la liposucción; sin embargo, según las autoridades, no es un cirujano plástico sino un ginecólogo.

Polanco presuntamente enfrentó la justicia en 2011 por negligencia y fue enviado a prisión preventiva por tres meses en febrero del 2015, acusado de homicidio involuntario por las muertes de Ely Peña, de 24 años, y de Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, de 39, quienes murieron en el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo, una clínica de su propiedad.

Un año después también se le acusó de la muerte de Ramona Franco Cruz, de 24 años. Polanco habría sido denunciado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, según los informes.

Wilson Roa, del Colegio Médico Dominicano, dijo a la prensa que la clínica de Polanco no está acreditada por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas.

Polanco asegura en sus redes sociales que es un especialista en nutrición y estética integral, además de cirujano plástico y ginecólogo.

Manuel José trabajaba en el restaurante Mamajuana Café, donde sus compañeros realizaron una vigilia el miércoles para recordarlo y pedir justicia.