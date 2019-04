Policía: estudiante asesinada se equivocó de Uber

Más Videos (1 of 9)

El jefe de la policía de Columbia, Skip Holbrook, también dijo que los investigadores encontraron la sangre de la víctima en el vehículo del sospechoso. El acusado, identificado como Nathaniel David Rowland, fue arrestado y enfrenta cargos en la muerte de Samantha Josephson, de 21 años, estudiante de la Universidad de Carolina del Sur en Robbinsville, Nueva Jersey.

Los investigadores no revelaron lo que creen que Rowland le hizo a Josephson desde el momento en que ella se subió a su Chevrolet Impala negro en el distrito de entretenimiento Five Points de Columbia alrededor de la 1:30 am del viernes hasta que su cuerpo fue descartado en un bosque en un camino de tierra en el Condado de Clarendon, aproximadamente 65 millas de distancia.

Josephson recibió numerosas heridas en la cabeza, el cuello, la cara, la parte superior del cuerpo, la pierna y el pie, según las órdenes de arresto emitidas el domingo por autoridades. Los documentos no precisaron el arma que posiblemente se usó.

El comandante policial Skip Holbrook dijo que se hallaron residuos del ADN y sangre de Josephson en el maletero y dentro del auto de Rowland, luego que éste fue arrestado el sábado en la misma zona de bares en que ella fue secuestrada la noche anterior.

"Esta fue una mala escena", dijo el jefe de policía en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

Cazadores de pavos encontraron el cuerpo de Josephson el viernes por la tarde, solo unas horas después de que el sospechoso lo hubiera tirado, a pesar de que lo dejaron en un área que era "muy difícil de encontrar, a menos que supieras cómo llegar allí", dijo Holbrook.

Rowland solo recientemente vivía en el área, agregó, también revelando que se cree que el seguro infantil del vehículo estaba activado de tal manera que las puertas se podían abrir solo desde afuera.

La noche después de que secuestraron a Josephson, un oficial de la policía de Columbia notó un Chevrolet Impala negro a unas dos cuadras de los bares de Five Points, donde Josephson fue secuestrado. El conductor huyó, pero fue arrestado después de una breve persecución, dijo Holbrook.

Rowland decidió no presentarse en una audiencia el domingo. El juez permitió que la madre de Josephson hablara, informó el periódico local The State.

La madre de la víctima dijo que su hija planeaba estudiar derechos después de su graduación en mayo y la describió como "extrovertida, amorosa, amable y llena de vida".

"A diferencia de él, Samantha tenía amor dentro de su corazón y propósito en su vida", dijo Marci Josephson.

Los defensores de la seguridad instaron a los estudiantes universitarios a que verifiquen el color y modelo del vehículo, el número de placa y la foto de sus conductores antes de subirse a un vehículo y también recomendaron pedirle al conductor que les diga sus nombres.

"Ella simplemente, por error, se subió al auto pensando que era un viaje de Uber", dijo Holbrook.

El crimen sacudió a Columbia, la capital del estado donde la Universidad de Carolina del Sur es uno de las principales fuentes económicas.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster y su esposa, Peggy, pidieron en un mensaje de Twitter oraciones para la familia de Josephson.

"Peggy y yo estamos devastados por la familia Josephson que perdió a su hermosa hija Samantha. Fue una de las estrellas jóvenes más brillantes ", escribió McMaster.

Rowland está detenido sin derecho a fianza. No se sabía de inmediato si tiene un abogado.