Joven madre batalla contra agresivo cáncer

El representante por el Partido Popular Democrático, Ángel Matos García, denunció este lunes la cancelación de cientos de viajes en crucero hacia Puerto Rico y resaltó el impacto millonario que esto tendría en la economía local.

Según confirmó el Presidente de la Comisión de Turismo a Telemundo, las cancelaciones masivas se deben a la privatización del puerto de San Juan, lo que aparenta no ser viable para empresas como Royal Caribbean, de la que adelantó Matos García, dejaría de realizar unos 90 viajes a la isla para finales del año 2020.

“Ya hay cancelaciones en sistema”, indicó el legislador, que añadió que no solo se trataría de viajes a la Isla, sino a los que convierten a Puerto Rico en el “Home port” o base de salida para viajes hacia las islas caribeñas. Sobre estos viajes aseguró que se trataría de unos 30 barcos que no utilizarían la isla como punto de partida.

"Todo esto es culpa principalmente de la APP que propone el gobierno para privatizar las operaciones en los muelles de San Juan y Ponce, esto a sabiendas de la oposición de la industria naviera", explicó.

La preocupación mayor del Representante poza en la millonaria pérdida económica que sufriría la isla, en el caso de que deje de recibir a alrededor de 360,000 pasajeros, lo que podría representar “$44 millones menos”, partiendo de un promedio de gasto de $100 por viajero en comida, servicios de transporte y otros.

Entre las embarcaciones que dejarían de visitar Puerto Rico, Matos García resaltó el Oasis of The Seas, el MS Allure of The Seas y el MS Symphony of The Seas, de los barcos con más cabida de pasajeros que hacen paradas en la isla.

"Exhorto a la Gobernadora a reconsiderar esta privatización", finalizó el legislador.

Telemundo se intentó comunicar con la Compañía de Turismo, pero al momento de la publicación, no se ha recibido respuesta.

