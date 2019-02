Implora ayuda joven migrante preso de su propio cuerpo

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK – Un joven venezolano se ha convertido en preso de su propio cuerpo debido a su peso excesivo, derivado de una condición médica; sin embargo, eso no lo detuvo en su búsqueda de salud y de una vida digna.

Nerwin Vásquez llegó desde su patria a Connecticut hace cuatro años con la esperanza de obtener tratamiento médico. Con ilusión y la ayuda de amigos cercanos, el joven migrante abrió una cuenta “Go Fund Me” para reunir $20 mil dólares y así costear la cirugía bypass gástrica que le salvaría la vida.

El cuerpo de Vásquez ya no tolera las 660 libras de peso y la reducción de estómago sería la libertad de esa prisión, asegura.

El residente de Stamford narra que, pese a sus esfuerzos, la subida constante de peso es incontrolable como consecuencia de una enfermedad degenerativa.

El joven recordó que hace cuatro años, cuando llegó a nuestra área, pesaba 482 libras. Desde entonces su peso aumento a 660 y teme que cada gramo le acorte la vida.

El incremento de peso, según cuenta, ha causado que sus piernas se hinchen por la acumulación de fluidos, que también afecta su habilidad para caminar.

“Ha sido muy difícil, porque desde que nosotros llegamos aquí, pues yo no nunca pensé mi hijo se iba a poner así, que su problema iba a agravar aún más”, dijo con evidente dolor María Auxiliadora Pernía, madre de Nerwin.

Además de la obesidad mórbida, Nerwin, de 25 años, sufre apnea, una condición que lo obliga a dormir sin desearlo, algo que sucedió durante la entrevista.

“La más tristeza que me da es que pues no hemos contado con la ayuda médica como debe ser, el caso de él no lo han tomado en cuenta”, expresó María,

La dramática situación mantiene a Nerwin en un torbellino de incertidumbre. Su segunda opción sería regresar a Venezuela y arriesgarse para buscar una cirugía bypass gástrica.

Su amigo José, que le acompaña cada día, dice que el tiempo agota rápidamente.

“Tiene un problema que hay que buscarle solución pronto porque él puede de la noche a la mañana echarse a dormir y no volverse a levantar”, dijo con tristeza.

Nerwin sueña con poder superar esta prueba para apoyar a los que tanto lo han cuidado.

“Eso es lo que me fruta a mí de ver no poder ayudarla (a su madre) como una persona normal”, dijo Nerwin.