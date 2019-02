Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK - Una mujer de 27 años de edad fue atropellada a muerte por un enorme camión de gasolina en Manhattan a tempranas horas del viernes, según las autoridades.

El suceso ocurrió cerca de East 37th Street y Third Avenue poco antes de las 6:00 a.m., y ocasionó el cierre de la intersección a medida que iniciaba la hora pico.

La mujer, que no ha sido identificada, fue declarada muerta en la escena. La zona estuvo repleta de personal de emergencia e investigadores durante horas.

El conductor del camión, un hombre no identificado, se quedó en la escena. No estaba claro si la mujer estaba en el cruce de peatones en ese momento, pero la policía dijo que no se sospecha de ninguna criminalidad.

No está claro si el conductor será multado recibirá cargos.