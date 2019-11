Julio Cintrón Ortiz es un joven padre que pide justicia, ya que el 25 de agosto en 2018 recibió dos disparos en la espalda mientras intervenía en una pelea para defender a un amigo. El ataque lo dejó inmóvil, y a un año y tres meses del suceso, al presunto victimario no se le han radicado cargos.

Según narró los sucesos, su amigo Rafael Lantigua lo invitó a dar una vuelta en un barrio de Toa Alta, y en el camino se detuvieron a ayudar en un accidente. Posteriormente, un individuo identificado como Luis Gabriel Lozada, llegó hasta la escena con un arma de fuego disparando al aire.

“El muchacho está discutiendo con el amigo mío y yo me bajo porque el chamaco tiene una pistola por fuera. Cuando me estoy montando en la guagua escucho los disparos y no los sentí. Cuando nos vamos, le digo al muchacho “estoy mareado, yo creo que me dio dos tiros a mí”. Luego me fui y desperté dos meses después.”, narró Cintrón Ortiz.

Según familiares, el testigo principal, Rafael Lantigua, se niega a identificar al presunto victimario, Luis Gabriel Lozada como la persona que disparó.

Lozada admitió haber realizado las detonaciones, pero explicó que las mismas no iban dirigidas a Cintrón Ortiz.

A preguntas sobre cuál es la teoría de Julio sobre por qué las autoridades no han procedido con el caso, éste contestó: “No sé. Tendrá una pala o algo o conoce a alguien grande.”

Julio necesita terapias físicas intensivas para no retrasar los movimientos físicos que contrario a pronostico, ha logrado. Sin embargo, según explicó, su plan médico Triple S atrasa cada vez más las terapias, por lo que se vieron obligados a recurrir a un terapista privado que pagan.

Si usted desea ayudar a Julio a poder sufragar los costos de sus terapias, puede hacerlo depositando a través de la cuenta de ATH Móvil al (787) 322-7631.

