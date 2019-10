Joven boricua con síndrome de Down brilla en pasarelas

RINCÓN, Puerto Rico - La joven puertorriqueña Dalila Zapata Hernández, de 20 años, se ha convertido en un gran ejemplo para la juventud, al romper las barreras y estereotipos de la sociedad, al formarse como una modelo profesional internacional a pesar de tener la condición de síndrome de Down.

Zapata Hernández sabe que es famosa y que algo está haciendo bien, algo que se refleja en su conversación con Efe en la que también muestra sus dotes de modelo, profesión que la ha ayudado a superar los estereotipos de su condición.

"Me gusta ser famosa. Me gusta estar en revistas y este es mi sueño", aseveró la joven.

Dalila reconoce que cualquier persona que cuente con alguna situación de salud o personal, puede lograr sus metas.

"Echar pa' lante, tú puedes, ese es mi lema", abundó Dalila, en todo rato acompañada y guiada por su madre, Nélida Hernández.

Y según contó Hernández a Efe, el embarazo de su hija fue "normal".

Durante los nueve meses de gestación y en los que le hicieron todas las pruebas médicas para saber si su criatura cargaba con alguna condición o enfermedad, nunca se alertó de alguna.

No obstante, el 12 de febrero de 1999, en el Hospital Bella Vista de Mayagüez, en el oeste de Puerto Rico, Hernández dio a luz a Dalila, quien se sumó así a su hermano, Hilton Zapata, hijo, quien nació seis años antes.

Al nacer Dalila, según rememoró Hernández, ésta nunca lloró, una señal de alerta del cuerpo médico de saber que cualquier criatura naciente tiene pulso y puede respirar.

Esto se debió a que Zapata nació con cardiopatía cianótica, una malformación estructural del corazón y/o de los grandes vasos que se producen en el período embrionario.

La pediatra, igualmente, notó que Dalila contaba con sus manos curvas y más hinchadas y sus dedos más pequeños de lo normal, características de una persona con síndrome de Down.

Por ello, los médicos de Dalila prefirieron hacerle más pruebas y comprobar si esta sufría de la condición.

Quince días después le confirmaron la condición a Hernández.

El síndrome de Down es un trastorno genético que ocurre cuando hay una copia de más del cromosoma 21.

Este cromosoma extra causa anomalías en la forma en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro; se trata de una de las formas más comunes de anomalías congénitas.

"Yo pensé que era mi culpa cuando nació", recordó Hernández.

Hernández rememoró también que esos primeros seis meses de vida de Dalila en los que estuvo en el hospital en la isla, "fueron bien difíciles", pues sufría de cardiopatía cianótica, más hipotiroidismo y un "soplo" en el corazón, agravando más su situación de salud.

Dalila solo pesaba 10 libras en su primer medio año de vida, alertando así a sus médicos.

Esto llevó a que el cardiólogo pediátrico puertorriqueño Arturo López le sugiriera a la familia Zapata-Hernández que se llevaran a Dalila a los Estados Unidos para recibir un mejor tratamiento médico.

"Me decían que su corazón no iba a mejorar. No engordaba, no echaba adelante", recordó Hernández.

Así, Hernández y Dalila viajaron hasta el hospital Deborah Heart and Lung Center en Nueva Jersey para que la niña fuera operada.

"En el hospital tuvo muchas complicaciones. La operaron, pero Dalila estuvo muerta por 15 minutos", contó Hernández.

"Dejaron su pecho abierto por tres días. Y después de esos tres días, poco a poco ella volvió en sí. El corazón se puso bien grande, pero Dios hizo un milagro con ella", agregó.

Tres meses más tarde, Hernández y Dalila regresaron a Puerto Rico.

Poco a poco, aunque a paso lento, según contó Hernández, Dalila se desarrollaba.

A sus siete años y mientras estudiaba en la Escuela Ramón Méndez Quiñones de Moca, municipio en el noroeste de Puerto Rico, la maestra de Dalila notaba que a la niña le gustaba modelar.

Ante esto, su madre la matriculó en la agencia de modelaje Annjannette en Moca.

De esta manera, Dalila se convirtió en la primera niña con la condición de síndrome de Down que se graduaba de dicha academia.

El progreso de Dalila como modelo progresó, por lo que diversas compañías y modistas se interesaron en ella para que les modelara sus vestidos.

"Dalila es un cromosoma de amor", enfatizó Hernández de su hija.

Al momento, Dalila le he modelado ropa a David Antonio, MichelleAnn, Jackie Tejada, Sonia Rivera, Sonia Bonilla, Nathalia López, Jaer Cabán, Juan Colón, Tommie Hernández y Miriam Budet, entre otros.

De igual manera, Dalila ha paseado en el New York Fashion Week, Child Model en Atlanta, Discover Your Beauty Fashion Show, San Juan Moda y en el Mercedes Benz Fashion Show.

"Ahora mis lágrimas son de alegría por los logros que ha tenido", puntualizó.

Además de modelar, Dalila también estudia Cosmetología en la Escuela Superior Vocacional Heriberto Domenech en Isabela.