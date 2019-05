Joven se dirigía a su trabajo cuando cayó en un agujero

Más Videos (1 of 9)

Una joven pasó el susto de su vida luego de que mientras manejaba hacia su trabajo, cayera en un hoyo profundo en la PR-828 en la avenida Los Palacios, en Toa Alta.

La rotura de un tubo de la AAA provocó el enorme cráter.

“Había agua por toda la calle. Yo empiezo a sentir el agua, pero ¿cómo me iba a percatar yo que había un boquete de esa magnitud? Lo seguí, estoy reduciendo la velocidad, aunque no iba tan rápido tampoco. Justamente cuando me voy a cambiar que sentí el cantazo.”, dijo la mujer a Telenoticias.

Un policía municipal de Toa Alta, dijo que en tiempos recientes, no se habían atendido este tipo de querellas.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO