Joven vence la discapacidad con inspirador baile viral

NUEVA YORK - Pese a su discapacidad, Jermaine Greaves verdaderamente se robó el show para dar una lección de vida durante un popular festival en Brooklyn.

Y es que durante el Festival Afropunk de Brooklyn, Greaves enamoró al público presente con electrizantes e inspiradores movimientos de baile desde su silla de ruedas, hecho que se ha viralizado en las redes sociales.

Greaves, de 27 años, dirige una organización benéfica llamada “Not Like the Other Kids” (No Como los Demás Niños), que se enfoca en inspirar a personas que son diferentes y hacerles sentir que pertenecen.

El joven padece de parálisis cerebral, un trastorno que afecta la movilidad, el equilibrio y la postura de una persona. Pero esto no detiene a Greaves, quien estudia teatro en la universidad Kingsborough Community College de Brooklyn.

“Seas discapacitado o no, no hay nada malo contigo”, dijo Greaves durante una entrevista con nuestra cadena hermana NBC 4 New York, añadiendo que “estamos donde necesitamos y debemos estar”, y al final de cuentas “somos quienes somos”.

El video de su baile en el Festival Afropunk ya ha alcanzado más de 10 millones de visitas en las redes sociales.

Greaves concluyó la entrevista con un sólido mensaje: “nunca olvides quien eres y la persona que estás predestinada a ser”.