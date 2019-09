Jubilados describieron el domingo como “expresiones vagas” la postura de la gobernadora Wanda Vázquez en defensa de las pensiones ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

El frente amplio en defensa de las pensiones llegó hasta la Fortaleza en busca de que la gobernadora se comprometa a que las pensiones no sean trastocadas, como lo propone la Junta.

AGP: “Wanda Vázquez ha superado las expectativas”

Alejandro García Padilla analiza la gestión de la gobernadora a un mes de su nombramiento. (Publicado hace 2 horas)

“Que nos diga firmemente a los viejos de este país, a las personas vulnerables que no se les va a tocar, no se va a jugar con la salud de los viejos, no se va a jugar con las habichuelas de los viejos, no se va a jugar con la economía del país.”, exigió Nydia Cheverez de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Jubilados.

“La reducción que están proponiendo es algo absurdo. Es una cosa ideológica de Carrión. No tiene nada que ver con las propuestas de economizar el gobierno.”, acusó Dwight Rodríguez, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados.

Los portavoces rechazaron que tengan que aportar recortando las pensiones como parte del plan fiscal de la Junta. Para ellos, esta acción es un robo ya que se trata de una partida que el gobierno retuvo de su salario.

“¿Cómo es que negocian con fondos buitres y a nosotros nos quitan lo que a nosotros necesitamos para vivir?”, cuestionó Sonia Palacios, pensionada.

El comité oficial de retirados llegó a un acuerdo con la JCF que, de consumarse, los pensionados que verían un ajuste serian aquellos con un beneficio de pensión de más de $1,200 al mes. Estos le pidieron a la gobernadora una reunión de la cual no han recibido respuesta.

“Si Wanda Vázquez quiere hacer un buen servicio al pueblo de Puerto Rico, que se siente con nosotros, porque nuestras pensiones no son negociables. Son producto del sacrificio y la labor que nosotros realizamos en nuestra patria por 30, 35 y hasta 40 años del servicio a este país.”, señaló Eva Ayala del capítulo Jubilados Educamos.

El frente en defensa de las pensiones estará realizando una manifestación el próximo 10 de septiembre a las 4:00 p.m. en la Fortaleza y el viernes 13 de septiembre en Plaza del Caribe en Ponce.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO