Juez federal declara a “Obamacare” inconstitucional

Un juez federal en Texas puso un freno a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como "Obamacare", y determinó que la legislación aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama es inconstitucional.

El juez de distrito Reed O'Connor en Fort Worth favoreció el argumento de una coalición de estados de tendencia republicana, liderada por Texas, en el sentido de que "Obamacare" ya no puede permanecer ahora que no existen multas para estadounidenses que no compran un seguro médico.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la ley en 2012, al clasificarla como un impuesto. Pero desde que el Congreso eliminó el mandato individual en 2017, según dictaminó O'Connor, no hay forma de que la legislación pueda permanecer.

Sin que el sistema sea conformado por un amplio grupo de participantes obligatorios, "Obamacare" no puede sostenerse, dictaminó O'Connor.

Los estados que lucharon contra el esfuerzo republicano para terminar con "Obamacare" se comprometieron a seguir luchando.

Mientras, el presidente Donald Trump aplaudió la decisión a través de su cuenta de Twitter: "Como lo predije desde un principio. ¡Obamacare acaba de ser derrotado como un desastre inconstitucional! Ahora el Congreso debe aprobar una ley fuerte que provea gran cobertura médica y proteja a los condiciones preexistentes".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó que "anticipamos que esta decisión será apelada en el Tribunal Supremo. Mientras transcurre el periodo de apelación, la ley permanece vigente".