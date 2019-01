Polémica por juguete sexual femenino que no vibra

Los creadores de un "masajeador personal" robótico para mujeres ganaron un prestigioso premio en la feria tecnológica de Las Vegas (CES, por su sigla en inglés) y un mes después los organizadores le retiraron el galardón alegando que era inmoral y en contra de la decisión de una panel independiente.

Ocurrió esta semana y ahora la polémica gana auge en redes sociales pues se habla de supuesta discriminación.

A la creadora del producto, la empresa naciente Lora DiCarlo, también le fue prohibido exhibir en la sala de exposiciones (aunque está en Las Vegas en un evento de medios separado).

El organizador del la feria, la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA por su sigla en inglés), dijo en un correo electrónico a Lora DiCarlo que se reservaba el derecho de descalificar cualquier entrada "considerada por la CTA a su entera discreción como inmoral, obscena, indecente, profana o no conforme con la imagen de la CTA”.

Un panel independiente de jueces seleccionó el "vibrador" Ose de Lora DiCarlo el otoño pasado para ganar el Premio a la Innovación CES 2019 en la categoría de robótica y drones.

Gary Shapiro, presidente y CEO de CTA, se disculpó en una carta por separado y dijo que a la compañía se le debería haber dicho que "no es elegible para participar". CTA se negó a proporcionar más comentarios a The Associated Press sobre por qué el producto no era elegible.

Los creadores de Ose dicen que se trata un caso sexismo o discriminación basada en el género, señalando que "una muñeca sexual para hombres fue lanzada en el CES en 2018".

Lora Haddock, la CEO de Lora DiCarlo, dice que eso demuestra un doble estándar en la feria de tecnología que ya está bajo fuego para no incluir suficientes mujeres.

En la descripción del productor se explica que no es un vibrador y alegan que es 100% seguro para el cuerpo y resistente al agua

En la página web del producto se anuncia que será lanzado en el otoño y a la vez se promueve una campaña contra la feria con el hashtag #CESGenderBias que incluyen una carta abierta a los directivos de la misma.

"No ocultamos lo que hacemos, y creemos firmemente que las mujeres, no binarias, no conformes con el género y las personas LGBTQI deben reclamar vocalmente nuestro espacio en el placer y la tecnología, los cuales aún están muy dominados por los presidentes ejecutivos masculinos y ejecutivos", se lee en la misiva.

Respecto al producto la empresa explica que "nuestro equipo de ingenieros, casi completamente femenino, está desarrollando una nueva tecnología micro-robótica que imita todas las sensaciones de la boca, la lengua y los dedos humanos, para una experiencia que se siente como un verdadero compañero. El producto incluso se ajusta a la fisiología única de cada cuerpo para un ajuste personal que impacta en todos los puntos correctos, dejando las manos libres para mejores usos".

La carta acota que "dejando de lado por un momento la implicación de que los productos para el bienestar sexual de las mujeres son de alguna manera inmorales u obscenos: si no cumplimos con su política, ¿cómo nuestro producto logró pasar la primera ronda de investigación por parte del personal de CTA, y recibir una alta calificación en todos los ámbitos por parte de sus jueces expertos?