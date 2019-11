WASHINGTON — La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó al presidente Donald Trump a testificar frente en la investigación del juicio político de la Cámara de Representantes antes de una semana que verá a varios testigos clave aparecer públicamente.

Al rechazar las acusaciones del presidente de que el proceso se ha amañado contra él, Pelosi dijo que Trump puede aparecer o responder preguntas por escrito, si así lo desea.

Nuevos explosivos testimonios en investigación del juicio político de Trump

Otros diplomáticos hablaron esta semana sobre la investigación del juicio político del presidente Donald Trump. (Publicado domingo 17 de noviembre de 2019)

"Si tiene información que es exculpatoria, eso significa ex, quitar, culpable, culpa, entonces esperamos verla", dijo en una entrevista que se transmitió el domingo en "Face the Nation" de CBS.

Trump "podría venir bien" ante el comité y hablar, diga toda la verdad que él quiere si quiere ", dijo.

El líder demócrata del Senado Chuck Schumer se hizo eco de esa sugerencia.

"Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear. Debería venir al comité y testificar bajo juramento. Y debe permitir que todos los que lo rodean vengan al comité y testifiquen bajo juramento”, dijo Schumer a los periodistas.

Testifica exembajadora de Estados Unidos ante Ucrania

La diplomática había sido destituida de su cargo en mayo de este año por el presidente Trump. (Publicado viernes 15 de noviembre de 2019)

Sobre la insistencia de la Casa Blanca en impedir que los testigos cooperen, planteó la pregunta: "¿Qué está ocultando?"

Los comentarios se producen cuando el Comité de Inteligencia de la Cámara se prepara para una segunda semana de audiencias públicas como parte de su investigación, incluso con el hombre que posiblemente sea el testigo más importante.

Gordon Sondland, el embajador de Trump en la Unión Europea, es la única persona entrevistada hasta la fecha que tuvo conversaciones directas con el presidente porque la Casa Blanca ha bloqueado a otros para que cooperen con lo que descartan como una investigación falsa.

Su testimonio sugiere que estuvo íntimamente involucrado en las discusiones que están en el centro de la investigación sobre si Trump retuvo la ayuda militar estadounidense a Ucrania para tratar de presionar a ese presidente para que anunciara una investigación sobre los demócratas, incluido el exvicepresidente Joe Biden, un candidato por la contienda demócrata de 2020, y su hijo Hunter.

Diplomático William Taylor pone a Trump en aprietos

El principal diplomático de Washington en Ucrania dijo por primera vez que un asistente suyo escuchó a Trump preguntar a otro embajador sobre “las investigaciones” que el día previo había solicitado al líder ucraniano. (Publicado miércoles 13 de noviembre de 2019)

Varios testigos escucharon una llamada telefónica en la que, según los informes, Trump y Sondland discutieron los esfuerzos para impulsar las investigaciones. En testimonio privado a los investigadores, Tim Morrison, un exasistente del Consejo de Seguridad Nacional y halcón de la defensa republicana desde hace mucho tiempo, dijo que Sondland le dijo que estaba discutiendo asuntos de Ucrania directamente con Trump.

Morrison dijo que Sondland y Trump habían hablado aproximadamente cinco veces entre el 15 de julio y el 11 de septiembre, las semanas en que se retuvieron $ 391 millones en asistencia de Ucrania.

Y contó que Sondland le dijo a un alto funcionario ucraniano en una reunión que la vital asistencia militar de Estados Unidos podría liberarse si el fiscal superior del país "acudía al micrófono y anunciaba que estaba abriendo la investigación de Burisma". Burisma es la compañía de gas que contrató a Hunter Biden.

El testimonio de Morrison contradecía mucho de lo que Sondland dijo a los investigadores del Congreso durante su propia declaración a puerta cerrada, que el embajador luego modificó.

Trump ha dicho que no recuerda las llamadas y ha sugerido que apenas conocía a Sondland, un rico donante de su campaña de 2016. Pero los demócratas esperan que arroje nueva luz sobre las discusiones.

"No voy a tratar de prejuzgar su testimonio", dijo el representante Jim Himes en "Fox News Sunday" pero sugirió que "en el embajador Sondland no se perdió lo que sucedió con Roger Stone, cercano del presidente, por mentirle al Congreso, a Michael Cohen por mentirle al Congreso. Supongo que el embajador Sondland hará todo lo posible para decir la verdad, porque de lo contrario puede tener un futuro legal muy desagradable frente a él".

El comité también entrevistará a una larga lista de otros. El martes, escucharán a Morrison junto con Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence, a Alexander Vindman, director de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, y Kurt Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania.

El miércoles, el comité escucharán a Sondland, además de Laura Cooper, subsecretaria asistente de defensa, y David Hale, un funcionario del Departamento de Estado. Y el jueves, aparecerá Fiona Hill, una antigua miembro del personal de NSC para Europa y Rusia.

Mientras tanto, Trump continuó tuiteando y retuiteando un flujo constante de comentarios de sus seguidores mientras criticaba a: "Los Demócratas locos, no hagas nada" por "convertir la acusación en un arma partidista de rutina".

"¡Eso es muy malo para nuestro país, y no es lo que los Fundadores tenían en mente!", escribió.

También tuiteó un intercambio de video entre el representante Adam Schiff, presidente demócrata del Comité de Inteligencia, y el representante republicano Jim Jordan, en el que Schiff dijo que no conocía la identidad del denunciante cuya denuncia desencadenó la investigación. El clip ha sido alterado para mostrar a Schiff vistiendo el uniforme de un árbitro y haciendo sonar un silbato.