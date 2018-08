Julia Keleher afirma que hay 5 mil puestos aprobados

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher aseguró el jueves que tienen cinco mil puestos de maestros aprobados para el inicio del próximo curso escolar el 13 de agosto, mientras descartó el despido de educadores.

“Tenemos cinco mil puestos ya aprobados. Tenemos los que fueron a dopaje la semana pasada; tenemos los que quedan pendiente que son alrededor de dos mil y tenemos un banco de recursos para reclutar”, dijo Keleher en entrevista radial (WKAQ).

No obstante, explicó que cerca de 500 puestos no han sido nombrados, pues las plazas no han sido autorizadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Entretanto, Keleher admitió que hay que atender el asunto de los maestros transitorios. “Lo que se hace con los transitorios es una locura. Sí los necesitamos. No los podemos despedir. Hay que trabajar con la parte administrativa para que se pueda ejecutar de otra manera”, sostuvo.

“Yo creo que tenemos que atender el asunto de los transitorios. La verdad, la verdad, que año tras años contratar personas que tú entiendes que necesitas”, dijo Keleher a pesar que no pudo prometer que se le conceda la permanencia a esos educadores.

De otra parte, mencionó la problemática ante una reducción de 300 millones de dólares al presupuesto de la agencia. “El problema es la reducción de 300 millones de dólares en el presupuesto que complica un poco. Nosotros no tenemos para cuadrar la nómina y tuvimos que hacer un montón de cambios y transferencias entre partidas para poder tener dinero suficiente para cuadrar la nómina. No es tan fácil, pero te puedo asegurar que lo estoy trabajando”, detalló.

Sin embargo, dijo que reclutarán más maestros para mejorar la oferta académica y descartó el despido de maestros. “Sí. Claro que sí”, contestó categóricamente al ser cuestionada sobre si está descartado el despido de educadores.

“Vamos a tener siempre ese problema (maestros de difícil reclutamiento). Después de nombrar todos los transitorios, puedo ver las vacantes que quedan. Yo tengo otro informe que me dice los maestros permanentes asignados, transitorios en espera que son los que están en el registro que yo sé los puedo ubicar ahí y los que no están en el registro, que no hay ser humano para llenar el puesto”, explicó.

Entonces, aseguró que en muy pocos casos tendrá que recurrir a soluciones un poco creativas, “pero en la mayoría de los casos vamos a tener los recursos que necesitamos”.

Asimismo, dijo que habrá maestros sustitutos y que su proyecto especial permitirá tener dos maestros adicionales en cada escuela. Uno de éstos sería especializado en tecnología y el otro sería un maestro especialista en empresarismo.

“Tenemos maestros que quieren participar. Voy a abrir una convocatoria, porque para qué voy a poner un maestro excedente si realmente no tiene la voluntad de hacerlo. Los que quieran ser participantes, lo vamos a dejar ahí. Los que no, pues vamos a abrir una convocatoria”, detalló.

