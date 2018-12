SAN ANTONIO - El exsecretario de vivienda de Barack Obama, Julián Castro, dijo que está dando avances hacia una posible campaña para llegar a la Casa Blanca en 2020, con la formación de un comité exploratorio presidencial. El demócrata de Texas aseguró a The Associated Press que anunciará una decisión el 12 de enero.

El anuncio de este miércoles le da al exalcalde de San Antonio, de 44 años, un comienzo temprano para lo que se perfila como un campo demócrata abarrotado de gente sin un favorito claro para enfrentar al presidente Donald Trump.

Castro indicó en una entrevista con AP que su decisión aún no era definitiva. "Sé hacia dónde me estoy inclinando, seguro que sí", precisó Castro, quien ha dicho durante semanas que probablemente buscaría la nominación.

Un comité exploratorio generalmente es una formalidad antes de que un candidato lance una campaña presidencial. Además, permite legalmente que los potenciales candidatos comiencen a recaudar dinero.

Pero igual de importante para Castro, el paso le da un salto temprano hacia los demócratas de nombres más grandes que están considerando postularse pero están tomando un enfoque más lento.

Ningún candidato potencial está más en auge que el representante saliente Beto O’Rourke, quien perdió el mes pasado en una contienda sorprendentemente cercana contra el senador Ted Cruz. O’Rourke ha entusiasmado a los donantes y activistas que ahora lo están presionando para que busque la presidencia.

Los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Cory Booker de Nueva Jersey, junto con el ex vicepresidente Joe Biden, también son candidatos posibles.

Castro estaría entre los candidatos más jóvenes en el campo y el latino más notorio. Él es el nieto de un inmigrante mexicano y el hijo de una activista latina. Su hermano gemelo, Joaquín Castro, es un congresista demócrata de Texas. Julián Castro dijo que la comunidad latina ha sido tratada "como una piñata" bajo Trump y merecía un candidato en el campo.

"También soy muy consciente, especialmente ahora para la comunidad latina, de que mi candidatura tiene un significado particular", dijo Castro. "No podemos pasar por el ciclo 2020 sin nadie en ese escenario debido a lo que sucedió en los últimos años".

Castro disminuyó la atención que están generando otros y señaló que en los ciclos electorales pasados, los favoritos iniciales terminaron vacilando. "La gente podría decir en este momento: 'Bueno, oye, estás aquí abajo en la encuesta que se ha tomado'. El lugar más peligroso para estar en este momento es en realidad en primer lugar", dijo Castro.

"No me molesta que en diciembre de 2018 no esté en la parte superior de la lista. Si decido postularme, sería porque creo que tengo un mensaje convincente y voy a trabajar duro para llegar a los votantes y creo que puedo tener éxito ".

Castro, quien asistió a la fiesta de la noche electoral de O’Rourke en El Paso el mes pasado, dijo que O’Rourke no complica sus propias posibilidades. "Él es talentoso. Corrió una buena carrera contra Ted Cruz", dijo Castro. "Le dejaré hablar sobre su futuro".

Castro dijo que no ha hablado con el expresidente Barack Obama sobre su posible candidatura, pero planea consultar a los líderes demócratas. Obama ha hablado con O’Rourke, quien ha dicho que no tomará una decisión sobre 2020 hasta que deje el Congreso en enero.

Obama eligió a Castro para que asumiera el control del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en 2014. Dos años después, Castro estaba en la lista de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Para Castro, postularse para presidente cumpliría un destino que los demócratas han proyectado desde que fue elegido alcalde de San Antonio a los 34 años, seguido de su papel estrella como orador principal en la Convención Nacional Demócrata en 2012.

Castro, joven y carismático, alcanzó la prominencia nacional al principio de su carrera como líder latino de un estado que los demócratas están ansiosos por recuperar después de décadas de dominio republicano.

Pero en Texas, O'Rourke ha eclipsado a Castro después de haberse acercado más a una victoria estatal que cualquier demócrata en una generación. Ahora pone a Texas en la posición antes impensable de tener dos candidatos presidenciales demócratas en el mismo año.

El último demócrata de Texas que se postuló para presidente fue el senador Lloyd Bentsen, quien tuvo una campaña de corta duración en 1976. El Representante de Maryland, John Delaney, es el único candidato demócrata a la presidencia de 2020 hasta el momento. Se espera que otros anuncien sus intenciones en las próximas semanas.