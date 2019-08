Junta de AMPR pedirá a Aida Díaz que reconsidere su renuncia

La secretaria de la local sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Grichelle Toledo dijo el lunes que en la reunión de la Junta de Directores pautada para el martes que solicitarán que la presidenta, Aida Díaz reconsidere su decisión de renunciar a su cargo.

“Yo no puedo anticipar que va a pasar (el martes en la Junta), si en efecto (la renuncia) va a ser final y firme o si va a haber una reconsideración de parte de ella. Nosotros no quisiéramos que se fuera de esta forma. De hecho, ya ella había anunciado que en diciembre terminaba su término pero que habían unos proyectos en el tintero”, dijo Toledo en entrevista radial (Radio Isla).

EXCLUSIVA: Aida Díaz renunciará a la presidencia de la AMPR

Tras las denuncias de alegado conflicto de interés. (Publicado sábado 17 de agosto de 2019)

“Claro que sí”, dijo cuando se le preguntó si le solicitarán a Díaz que reconsidere su decisión.

Díaz anunció el sábado que convocaba al cuerpo rector de la AMPR para presentar su renuncia a su cargo por 17 años luego que se revelara un alegado conflicto de interés por los contratos que su esposo Eusebio Rodríguez y su compañía de tutorías tuvieron con el Departamento de Educación (DE). También se señaló que la hija de ambos, Yarili Rodríguez es la administradora del Hospital del Maestro. Díaz le pidió a ésta que también renuncie a ese puesto.

Organizaciones magisteriales reaccionan a la salida de Aida Díaz

Díaz presentará su renuncia el próximo de martes. (Publicado domingo 18 de agosto de 2019)

“Uno tiene que trabajar. Hay que trabajar y el hecho de que se hayan hecho unas tutorías en las que no hay ningún tipo de ilegalidad en esos contratos, no creo que se haya cometido error alguno ni ilegalidad alguna”, dijo Toledo, quien no quiso comentar sobre la alegada inmoralidad de la controversia.

Asimismo, Toledo dijo que la hija de Díaz está preparada para ocupar el puesto de administradora del Hospital del Maestro y que compitió debidamente para ocuparlo.

De otra parte, la presidenta de la American Federation of Teachers (AFT), Randi Weingarten, defendió la labor de Díaz. “Tras décadas de trabajo ejemplar, el movimiento sindical se ve menoscabado con la salida de una voz vibrante y férrea defensora como lo ha sido ella. Bajo cualquier estándar, nadie puede decir que ella no dedicó su corazón y su alma para mejorar la educación pública, apoyar a los maestros y a los estudiantes”, dijo Weingarten en declaraciones escritas.

“Nunca fue fácil presidir la Asociación, particularmente durante el mandato del pasado gobernador Ricardo Rosselló y después del huracán María. Fui testigo de cómo Díaz, la Asociación, y los maestros compasivos y dedicados de Puerto Rico trabajaron para reabrir las escuelas que habían sido devastadas por el huracán”, agregó.

