Junta de Gobierno elige nuevo presidente de la UPR

El doctor Jorge Haddock fue electo el martes, presidente en propiedad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por la Junta de Gobierno de la institución durante una reunión extraordinaria.

El exdecano y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Massachusetts en Boston, comenzará sus funciones de forma oficial en el mes de septiembre. No obstante, durante el mes de julio iniciará el proceso de transición.

"Estamos confiados en que el presidente, Jorge Haddock, va a dirigir el primer centro docente de Puerto Rico hacia la ruta correcta para superar cada uno de los retos que enfrenta, y así fortalecer la oferta académica, brindarle solidez financiera y posicionarla a nivel internacional", manifestó el presidente de la Junta, licenciado Walter Alomar en declaraciones escritas.

La vicepresidenta del ente rector de la UPR, licenciada Zoraida Buxó, felicitó al nuevo presidente y agradeció la disposición de los demás candidatos y aspirantes al cargo en este momento histórico.

"Le agradecemos al doctor Haddock por su valiente decisión de regresar a Puerto Rico en estos tiempos de grandes retos, y así contribuir a la recuperación de nuestra isla desde nuestro primer centro docente. Confiamos que la experiencia que ha adquirido en distintas universidades y empresas a través del mundo a lo largo de su trayectoria profesional añadirán valor a su gestión como presidente de nuestra universidad", sostuvo Buxó, quien también preside el Comité de Búsqueda y Consulta en la Junta de Gobierno.

"Nos sentimos muy complacidos del proceso y de haber podido elegir entre personas sumamente preparadas y con un gran deseo de aportar a la universidad y a la isla. Les agradecemos a todos su interés y compromiso", añadió.

Haddock, quien es natural de Caguas, Puerto Rico, completó un bachillerato en ingeniería civil en el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR. Posteriormente, obtuvo una maestría en ingeniería gerencial de Rensselaer y un doctorado en ingeniería industrial de la Universidad de Purdue.

Fue decano de la Escuela de Negocios Robins de la Universidad de Richmond, así como de la Escuela de Administración de George Mason en Virginia. Bajo su liderato, se expandieron los programas académicos y se creó un programa de maestría en línea.

Además, dirigió esfuerzos para lograr la recaudación de más de 15 millones en dos instituciones en las que laboró. Posee más de 100 publicaciones y manuscritos, y es autor del libro Creating Global Business Leaders: Business Education at the Intersection of Innovation, Technology, and Globalization. En el año 2013 recibió el premio Minority Businness Leader del Washington Business Journal.

El presidente de la Junta, agradeció la labor realizada por el doctor Darrel Hillman como presidente interino. "Estamos agradecidos del doctor Hillman por haber aceptado la encomienda y por el trabajo realizado. Le deseamos mucho éxito tanto en el ámbito profesional como personal", expresó el licenciado Alomar.

