Justicia aclara que querella evaluada por Ética no ha cerrado

El Departamento de Justicia informó en declaraciones escritas que la Oficina de Ética Gubernamental aún evalúa un referido contra la secretaria Wanda Vázquez Garced.

"Aclaramos que desde noviembre de 2018, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, no acude a las reuniones pautadas por el Grupo Interagencial Anticorrupción citadas por la Oficina de Ética Gubernamental, esto dado a que dicha Oficina tenía pendiente la evaluación de un referido contra la Secretaria. Por la pureza del procedimiento, entendió que no era prudente asistir a las mismas y la ley no dispone que puede ir una persona a sustituirla", indicaron.

En la misma comunicación, el Justicia indica que la Secretaria continúa a la espera de una próxima convocatoria a reunirse.

Las expresiones avaladas por la directora de Prensa y Comunicaciones del Departamento, Mariana Cobián se dieron a conocer el mismo día en que Vázquez Garced compareció a La Fortaleza, para reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló, luego de que este le considerara sucesora tras anunciar su renuncia prospectiva a la silla ejecutiva.

