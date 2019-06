La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, anunció este martes que citó al exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, para que sus alegaciones sobre supuesta extorsión queden en récord en una declaración jurada.

El anuncio surge momentos después de que el hijo del exfuncionario, Raúl, ampliara detalles sobre una supuesta reunión en la que participó junto a su progenitor, el gobernador Ricardo Rosselló y otros presentes, en la que alega hubo prácticas de corrupción para mantener limpia la imagen de la Primera Dama.

Rosselló: "Totalmente falso"

Ricardo Rosselló emitió un mensaje a través de las redes sociales, reaccionando a las acusaciones hechas por Raúl Maldonado, hijo. (Publicado hace 3 horas)

"Hemos hecho un emplazamiento al Secretario de Hacienda para que venga al Departamento, aporte la información que él tenga y preste una delcaración jurada con relación a esas alegaciones", indicó la Secretaria.

Por su parte, el hijo de Maldonado sería citado para otra fecha, ya que Justicia trataría las imputaciones por separado, tras tratarse de asuntos distintos. De no demostrar evidencia que sostengas sus alegaciones, las acciones de ambos podrían ser catalogadas como perjurio.

El Gobernador reacciona a acusaciones

Rosselló reaccionó este martes a los mensajes que ha publicado el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, sobre una supuesta reunión que hubo en La Fortaleza en la que se dicutieron reportes de Unidos por Puerto Rico.

Hijo de Raúl Maldonado arremete contra el Gobernador

La Opinión de Jay (Publicado lunes 24 de junio de 2019)

"Estoy diciendo de manera clara hoy, como gobernador, que las insinuaciones, las acusaciones que hace el señor Raúl Maldonado, hijo, son totalmente falsas", sostuvo Rosselló en una improvisada conferencia que no fue convocada a la prensa.

Los mensajes de Maldonado, hijo

El hijo de Raúl Maldonado Gautier volvió a utilizar las redes sociales este martes para hablar sobre la supuesta reunión que presenció en Fortaleza y volvió a referirse al gobernador Ricardo Rosselló como "el corrupto".

El lunes, Raúl Maldonado, hijo, alegó que estuvo en un encuentro con su padre, el gobernador y el presidente de BDO, en la que supuestamente Rosselló solicitó que cambiaran reportes sobre Unidos por Puerto Rico.

"Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra pero el corrupto también me invitó. En esa, que honestamente me sorprendió su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO. Escuché el reporte real de como Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien, porque si lo hicieron pero las cosas se hacen bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue lo que digo", escribió este martes Maldonado, hijo.

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. Sino habla de los textos enviados. #... No dicho por mi, que el ... que esta ahi es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, eras inepto. Es bien diferente pq Gobernador usted sabia, no eres inepto pq lo eres, eres un corrupto", dice el primer mensaje que escribió, el lunes.

Mira nuestra programación aquí