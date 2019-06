Justicia exige rigurosidad a fiscales en casos de Ley 54

VS

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez exigió el lunes a los fiscales de esa agencia a que sean rigurosos con el cumplimiento de los protocolos y disposiciones de la Ley 54 de Violencia Doméstica.

“Le exijo a todos los fiscales del DJ que sean particularmente rigurosos con los casos de violencia doméstica por el riesgo al que pueden estar expuestas las víctimas”, dijo Vázquez en entrevista radial por WKAQ.

Las declaraciones de Vázquez se dieron luego que encomendara a la jefa de fiscales, Olga Castellón una pesquisa sobre las determinaciones tomadas por el fiscal, Diego Velázquez que atendió un incidente previo de violencia de género contra Lourdes del Carmen Cuevas Natal de 42 años, quien fue asesinada el sábado pasado por su expareja, Javier José Acevedo Rodríguez de 40 años en hechos ocurridos en Ponce.

Según se ha informado, el miércoles pasado la occisa y su expareja estaban en el lugar de trabajo, donde se desató un incidente. Luego de consultarle el caso, supuestamente el fiscal Diego Velázquez, dejó al exveterano en libertad y lo citó para el próximo el miércoles, 12 de junio. Entonces, al sábado siguiente ultimó a la mujer.

La titular del DJ busca saber qué determinaciones se tomaron, que información que recibió el fiscal y por qué se tomó esa determinación.

“Para mí es de suma importancia que él (el fiscal) explique cuál fue esa información y la mujer policía que intervino en este caso también… Espero en la mañana de hoy poder tener la información pertinente para tomar una determinación de qué es lo que vamos a hacer en relación a cómo se intervino en este caso”, sostuvo la también exprocuradora de la mujer.

“Aquí si hay alguna violación a los protocolos de violencia doméstica, o a la Ley de Violencia Doméstica, no me va a temblar el pulso en tomar las determinaciones que tenga que tomar, porque en los casos particularmente de violencia doméstica, no vamos a tolerar ningún tipo de violación al proceso. Los fiscales en el Departamento de Justicia son adiestrados, reciben adiestramiento especializados”, dijo Vázquez.

De acuerdo con la pesquisa de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 5:37 de la tarde del sábado en la calle Almendro de Urbanización Sombra del Real, del barrio Real Anón, en Ponce.

Según la Policía, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una violación a una orden de protección. Al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo de Cuevas Natal, quien presentaba varias heridas de arma blanca, en diferentes partes del cuerpo.

La expareja de la mujer, según las autoridades, se encerró en unos de los cuartos de la residencia. El comandante del Distrito de Yauco teniente Herminio Ramos, intentó negociar con el sujeto, pero este se resistió. Se requirió la asistencia de siete agentes del SWAT, para arrestar al individuo. Éste fue transportado al Hospital San Lucas en Ponce, ya que se auto infligió varias heridas cortantes en el cuerpo.

El agente Fernando Tarafa de la División de Homicidios de Ponce y el fiscal Miguel Alameda Rodríguez investigan.

