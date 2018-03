Cargos contra Flora by Arquetipo por no remitir el IVU

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó seis cargos contra la corporación Flora by Arquetipo, Inc. y su presidente, Julio A. Cintrón Argüeso, por no remitir el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) entre 2013 y 2017.

Durante dicho periodo, se estima que retuvieron ilegalmente y no remitieron al Departamento de Hacienda $231,160 en contribuciones. Dicha cifra podría ascender a $462,320 al sumar intereses y penalidades, según la investigación realizada gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda, a cargo de la fiscal Leilani Dominicci-Vázquez y del agente Cintrón del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo.

Los cargos radicados fueron por dejar de recaudar y entregar pago de contribución o intentar derrotar o evadir la contribución (Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011) y dejar de rendir la planilla de IVU y contribuciones sobre ingresos (Sección 6030.11 (d)).

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto y fijó una fianza de $7,500. La vista preliminar fue citada para el 9 de abril.

De ser encontrados culpables, se exponen a una pena fija de ocho años y un día de prisión por cada uno de los cargos imputados.

“La retención de fondos pertenecientes al pueblo de Puerto Rico es un delito serio que abona a afectar las arcas del Gobierno para poder proveer servicios a la ciudadanía en general. El Acuerdo de Colaboración entre los departamentos de Justicia y de Hacienda permite trabajar en conjunto para identificar y procesar a las corporaciones y las personas que traten de pasarse de listos, violando la ley”, manifestó Vázquez Garced.

“En el Departamento de Hacienda brindamos continuamente oportunidades para que los comerciantes se pongan al día y cumplan con su responsabilidad contributiva. Todo aquel comerciante que maliciosamente se apropie del dinero que le pertenece al pueblo, será procesado. Agradezco a la Secretaria de Justicia por su colaboración para que, en conjunto, podamos hacer valer las leyes tributarias de Puerto Rico”, indicó el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.