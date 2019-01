Senadora demócrata da gran paso hacia la Casa Blanca

DETALLES DESTACADOS La senadora Kirsten Gillibrand ha dado un gran paso hacia el anuncio de una candidatura presidencial.

Gillibrand se une a lo que se espera sea un campo principal lleno de gente para la nominación demócrata.

Gillibrand fue nombrada en el Senado en 2009 para suceder a Hillary Clinton y fácilmente ganó la reelección, más recientemente en noviembre.

La senadora Kirsten Gillibrand ha dado un gran paso hacia el anuncio de una candidatura presidencial, diciendo que está lanzando un comité exploratorio para una candidatura a la Casa Blanca.

La demócrata de Nueva York, de 52 años, dijo en "The Late Show with Stephen Colbert": "Es un primer paso importante y lo estoy tomando porque me voy a postular".

Gillibrand se une a lo que se espera sea un campo principal lleno de gente para la nominación demócrata que podría incluir más de una docena de candidatos. Ya, Gillibrand tiene planes de viajar al comité de salida del estado de Iowa a fines de esta semana.

También le quedan más de $ 10.5 millones de su campaña de reelección de 2018 que puede usar para una candidatura presidencial.

Gillibrand podría convertirse en el quinto demócrata, y segundo senador, en saltar a una primaria presidencial que podría en última instancia contar con docenas de candidatos. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, junto con el ex miembro del Gabinete de Obama, Julián Castro y el representante Tulsi Gabbard de Hawái, se encuentran entre los que han dado pasos hacia una carrera en 2020. Los senadores Cory Booker de Nueva Jersey y Kamala Harris de California también podrían ingresar a la carrera pronto.

Si bien la prominencia de Gillibrand como rostro de su partido ha crecido, enfrenta una dura batalla para captar la atención de los votantes demócratas en un campo lleno de gente que se espera que incluya a varias mujeres. Varios de sus rivales potenciales han pasado más tiempo en estados primarios críticos, mientras que Gillibrand visitó uno de ellos, New Hampshire, en octubre, para buscar al candidato demócrata a gobernador.

Se espera que se mueva rápidamente esta semana para hacer conexiones en el comité de salida del estado de Iowa. Está programada para encabezar una reunión con activistas demócratas en Sioux City el viernes por la noche. El evento se llevará a cabo en una casa privada con los principales donantes del Partido Demócrata del Condado de Woodbury.

Gillibrand ha estado en contacto con algunos demócratas de Iowa y contó con la ayuda de Lara Henderson, quien fue directora de finanzas de Fred Hubbell, el candidato demócrata para gobernador en 2018. Pero ella no ha construido una red en el estado para el grado de posibles rivales, incluidos Booker y Harris.

Gillibrand fue nombrada para el Senado en 2009 para suceder a Hillary Clinton, quien se convirtió en secretaria de estado, y ganó fácilmente la reelección, más recientemente en noviembre.

Durante su estadía en el Senado, Gillibrand ha sido una figura central en los cálculos de Washington con la era #MeToo.

En 2017, fue la primera demócrata del Senado en pedir al senador Al Franken de Minnesota, un compañero demócrata, que renunciara en medio de múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. Ella ha dicho que el presidente Bill Clinton debería haberse retirado después de que se reveló su relación con un pasante de la Casa Blanca y también ha pedido al presidente Donald Trump que renuncie por acusaciones de agresión sexual.

Y antes de #MeToo, Gillibrand pasó varios años presionando para que se aprobara una legislación que abordara la agresión sexual en el ejército y en los campus universitarios.

En las últimas semanas, Gillibrand ha trabajado para ampliar su red de recaudación de fondos y mejorar su posición entre los bloques de votantes clave, incluidos los votantes afroamericanos.