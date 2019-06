Más Videos (1 of 9)

La cadena de supermercados Kroger retiró tres variedades de frutas congeladas este viernes luego de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) encontrara una posible contaminación de hepatitis A.

El retiro afecta la selección de frutas vendidas por la marca de Kroger, Private Selection.

Las frutas que más adelgazan y las que más engordan

¡Toma nota! Si quieres quitarte esas libritas de más, mira cuáles serían las frutas que pueden ayudarte o perjudicarte rumbo a ese propósito. (Publicado martes 21 de mayo de 2019)

Hasta el momento no se ha reportado enfermos afectados por la selección de frutas.

El sorteo de moras, frambuesas y arándanos empaquetados por Townsend Farms fueron vendidos a nivel nacional en sus tiendas y en otras cadenas que también les pertenecen, incluyendo Ralphs, Fred Dillons, Smith’s y Fred Meyer, entre otros.

Cualquier persona que haya comprado estos productos no debería consumirlos y puede devolverlos para obtener un reembolso completo.

Los clientes que tengan preguntas pueden comunicarse con Kroger al 1-800-KROGERS de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a medianoche, y sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 9:30 p.m. ET.