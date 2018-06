VS

WASHINGTON - En una decisión de 5 contra 4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este viernes una victoria a los defensores de la privacidad al dictaminar que la policía generalmente debe contar con el permiso de un juez antes de obtener registros de teléfonos celulares para trazar los movimientos de clientes individuales.

La decisión requiere que los departamentos de policía de todo el país obtengan una orden de registro para obtener datos de la compañía telefónica para rastrear dónde ha estado el usuario. La técnica es generalizada, dado que el 95 por ciento de los estadounidenses posee un teléfono celular.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien escribió la opinión del tribunal, dijo que "un teléfono va donde sea que vaya su dueño, transmitiendo al operador inalámbrico no solo los dígitos marcados, sino un registro detallado y completo de los movimientos de la persona".

A Roberts se unieron los cuatro liberales del tribunal, los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez Anthony Kennedy y otros conservadores de la corte discreparon.

Cuando se usa para llamadas o mensajes de texto, un teléfono celular señala una torre de antena cercana para conectarse con la red telefónica. A medida que el usuario viaja, la llamada se transfiere a las torres sucesivas, y las compañías de teléfonos celulares llevan un registro de los números de teléfono enrutados a través de cada torre para clasificar cargos como roaming.

Al mapear qué torres fueron utilizadas por un número de teléfono determinado, la policía puede reconstruir el paradero de una persona durante días, semanas o meses.

El fallo de este viernes dice que la policía aún puede obtener registros de teléfonos celulares sin una orden en emergencias tales como "la necesidad de perseguir a un sospechoso que huye, proteger a las personas amenazadas de daño inminente o prevenir la inminente destrucción de evidencia".

El fallo del Tribunal Supremo se produjo en un caso presentado por un hombre de Michigan, Timothy Carpenter, que fue declarado culpable de robar una cadena de tiendas Radio Shack y T-Mobile después de que agentes del FBI usaron tres meses de registros de teléfonos celulares para demostrar que estaba cerca de cada tienda en el momento de los crímenes. Sostuvo que debido a que el FBI no obtuvo una orden de allanamiento, esa evidencia, junto con su condena, debe ser descartada.

Carpenter perdió en los tribunales inferiores, lo que dictaminó que no se necesitaba una orden de registro porque los clientes no esperan que sus registros sean privados. Esas decisiones se basaron en un caso de la Corte Suprema de hace 38 años. Dijo que los clientes de los teléfonos no esperan que los números que marcan permanezcan privados, porque la compañía telefónica usa esa información para la facturación.

Pero los abogados de Carpenter argumentaron que el razonamiento de ese caso, emitido cuando los teléfonos estaban conectados a la pared y no se movían, no debería aplicarse en la era digital, cuando los clientes esperan que sus patrones de llamadas permanezcan privados. Los datos de ubicación de la torre del teléfono celular, dijeron, le permiten a la policía descubrir mucho más de lo que se marcó.

El Departamento de Justicia instó al tribunal a mantener la condena de Carpenter y dictaminar que no se requiere una orden de allanamiento. "Los usuarios de teléfonos celulares revelan voluntariamente a sus proveedores información sobre su proximidad a las torres celulares para que los proveedores puedan conectarse a sus llamadas", dijo el informe legal de la administración Trump. "Los usuarios no pueden esperar razonablemente que los proveedores no revelen esa información comercial al gobierno".

En los últimos años, los jueces han demostrado su voluntad de extender las protecciones de privacidad en la era digital. El Tribunal Supremo ha dictaminado que la policía necesita órdenes para buscar a través del contenido de los teléfonos inteligentes o para conectar un dispositivo de seguimiento GPS a un automóvil.