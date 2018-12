FDA recomienda evitar los collares y pulseras de dentición

13-month old baby.

La FDA emitió una advertencia el jueves a los padres con bebés a quienes les están empezando a salir los dientes: los collares de dentición pueden llegar a ser peligrosos, pueden provocar estrangulamiento o asfixia.

"No hay información científica de que los collares de dentición sean efectivos y seguros. Realmente son muy peligrosos", dijo Jennifer Hoekstra, especialista en prevención de lesiones en el Hospital de Niños Helen DeVos en Grand Rapids, Michigan. La especialista no está de acuerdo con la FDA, pero apoya totalmente la advertencia, y dijo: "La Asociación Americana de Pediatría no recomienda ninguna joyería de dentición".

Quienes visten a sus hijos con collares o pulseras de ámbar báltico creen que el ámbar libera ácido "succínico" en la piel, que actúa como analgésico y, por lo tanto, disminuye el dolor.

La evidencia no apoya esa teoría. La FDA también recibió un informe de una muerte después de que un niño de 18 meses de edad fue estrangulado por su collar de ámbar durante una siesta.