La "MiniChef" Paloma lista para conquistar ''Disney World''

La reconocida Chef Infantil Paloma Del Mar Viruet, mejor conocida como la Mini Chef Paloma es la primera niña puertorriqueña en ser escogida por Walt Disney World como “influencer”, al ser seleccionada para grabar varios videos para Disney Parks Blogs y su serie semanal #Disney Familia.

La Mini Chef Paloma recibió una invitación de Walt Disney Resort para hospedarse en una de las nuevas cabañas de Copper Creek en Disney’s Wilderness Lodge. Allí comenzó la aventura de la pequeña puertorriqueña de 10 años.

Conoce a Paloma de Mar, ¡la Mini Chef!

La niña de nueve años, confecciona en los talleres desde hamburgesas hasta sushi. (Publicado martes 3 de enero de 2017)

Luego fue recibida como toda una estrella por el equipo de Disney y el Chef de “Cinderella’s Royal Table” Axel Martínez para hacer una receta mágica, “Chocolate, Peanut Butter & Banana French Toast”, uno de los platos favoritos entre los visitantes de Walt Disney World Resort.

“Cuando me dijeron que Disney me había llamado me alegré mucho y comencé a practicar el libreto para que la grabación quedara bien. Aunque me puse un poco nerviosa, mis padres estuvieron conmigo y eso me tranquilizaba” comentó Paloma.

La Mini Chef Paloma prepara "libritos" de jamón y queso

La pequeña cocinera compartió sus recetas con el chef James de Un Nuevo Día. (Publicado jueves 31 de agosto de 2017)

La Mini Chef Paloma se sintió a gusto con el espectacular recibimiento del equipo de producción, y aseguró estar muy contenta de cocinar un desayuno familiar, una de sus especialidades en sus diferentes talleres, presentaciones y en los videos de las redes sociales.

“Me gustan mucho las tostadas francesas porque puedo cambiar la receta cada vez que las hago. ¡Puedo hacerlas con frutas, nueces, coco y chocolate!” Dijo muy emocionada la Mini Chef.

Fueron varios días de grabación, pero no faltaron los momentos de diversión en los parques, pues Mickey Mouse la sorprendió con boletos para ella y sus padres.

La serie de 3 videos se podrá ver en el Disney Park Blogs el miércoles 17, 24 y 31 de enero de 2018. Disney Parks Blogs es el blog oficial de los Parques de Disney y la serie semanal #Disney Familia va dirigida al mercado hispano bicultural en los Estados Unidos.

“Paloma ha ido creciendo a pasos agigantados en el último año, es una niña muy enfocada y le apasiona jugar con la comida y compartir sus experiencias con los demás niños a través de sus redes sociales, estamos muy orgullosos de ella” Nos cuentan sus padres, Diana Matos y Edgar Viruet.

Este logro es un paso más en la ascendente carrera de la Mini Chef Paloma, quien no solo participado en el segmento de cocina del Chef James en el programa de la cadena Telemundo “Un Nuevo Día”; También ha sido protagonista de varias campañas de marcas reconocidas, y es toda una sensación en las redes sociales.