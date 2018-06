El Bronx inundado de flores en funeral de Junior

NUEVA YORK – Este miércoles amigos, familiares, y una comunidad entera que ha sido tocada por el dolor, darán el último adiós a Lesandro Guzmán Feliz Jr., de 15 años, quien fue asesinado brutalmente por un grupo de pandilleros en El Bronx.

El luz de Guzmán-Feliz, conocido como "Junior", se pagaó cuando un grupo de pandilleros de "Los Trinitarios" lo habría confundido por otro chico y acabaron con su vida a machetazos frente a una bodega.

Pease a su corta vida, Junior ha dejado una imborrable huella en la comunidad dominicana de El Bronx. Las calles aledañas a donde fue velado las últimas dos noches fueron inundadas con gente mostrando solidaridad, cariño y esperanza para la familia de Junior.

El adolescente deja atrás a sus padres, dos hermanas y un hermano quienes han agradecido públicamente el tremendo apoyo por parte de legisladores y la comunidad de Nueva York.

Justicia para Junior

Ya suman 8 detenidos en conexión a la muerte de Junior. El primero en ser arrestado fue Kevin Álvarez de 19 años, quien ya fue acusado formalmente de cargos criminales.

Otras seis personas detenidas esta semana en Paterson, NJ en conexión al asesinato serán extraditadas a la ciudad de Nueva York este miércoles.

Los arrestados en Paterson fueron identificados como José Muñiz, de 21 años y residente de Paterson, Nueva Jersey, José Tavárez, de 21 años y residente de El Bronx, Manuel Rivera, de 18 años y residente de El Bronx, Danel Fernández, de 21 años y residente de El Bronx, Joniki Martínez, de 24 años y residente de Freeport y Santiago Rodríguez, de 24 años y residente de El Bronx.

Durante la conferencia de prensa, la fiscale Clark dijo que estos seis sospechosos enfrentan cargos de homicidio, homicidio involuntario, ataque en pandilla y agresión.

El martes, el NYPD anunció un octavo arresto en el caso del brutal asesinato de Junior y confirmó que la temida pandilla dominicana "Los Trinitarios" está detrás del ataque.

El jefe de detectives Dermot Shea dijo durante una conferencia de prensa el martes que la última persona en ser detenida es Elvin García, un residente de El Bronx.

La fiscal de distritro de El Bronx, Darcel D. Clark, dijo en la conferencia de prensa frente al cuartel 48 que los acusados enfrentarán la justicia en donde presuntamente cometieron el horrendo asesinato.

We have made an 8th arrest in the investigation into the brutal murder of Lesandro “Junior” Guzman-Feliz. This investigation is still active and ongoing. We will leave no stone unturned as we work for #JusticeForJunior pic.twitter.com/lhA0W6EyPN

Los imputados, entre las edades de 18 y 24 años y residentes de El Bronx, Long Island y Paterson, se presentaron en una corte del Estado Jardín el martes.

La fiscal Clark dijo que García enfrenta cargos de homicidio y homicidio involuntario, entre otros.

Clark también enfatizó que las autoridades están trabajando para hacer justicia.

Uno de los sospechosos bajó la cabeza todo el tiempo y ni siquiera levantó la mirada cuando el juez se dirigió a él, según reportó nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

Los demás acusados respondieron en voz baja con monosílabos a las preguntas del magistrado.

Los cargos que los sospechosos podrían enfrentar no se revelaron de inmediato.

Las autoridades informaron que se les asignarán nuevos abogados una vez que lleguen a El Bronx.

We’ve arrested an 8th man involved in the murder of Lesandro Guzman-Feliz, but this isn’t over; we’ll leave no stone unturned & we’ll continue to need your help. Without our partnership w/ the community, there's no #JusticeForJunior. I thank & salute you. https://t.co/fYKmkXU7Gf

— Chief Dermot F. Shea (@NYPDDetectives) June 26, 2018