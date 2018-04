Madre suplicó a su hija antes de estrellarse avioneta

Helena Lagos, es una de las seis personas que fallecieron cuando una avioneta se estrelló en un campo de golf muy cerca de la ciudad de Phoenix en Arizona.

Se iba a graduar con una licenciatura en comercio internacional en el verano y su madre aseguró a Telemundo Las Vegas que le súplico que no fuera en este viaje.

"Yo le dije que no fuera. Les rogué no vayan. No vayan", es la súplica que Elena Pineda hizo a su hija el domingo pasado.

"Tenía una vida feliz, tenía una hija linda a la que iba a ver triunfar una y otra vez. Ibamos a tener nietos, íbamos a tener más familia, íbamos a disfrutar tantas cosas, su boda, su primer hijo. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada", se lamenta Pineda.

El dolor de esta madre es palpable: "perderla de esta manera. Que no la voy a poder ver ni una tan sola vez más. Que no la voy a poder vestir, no la voy a poder peinar, arreglarla, darle un beso, abrazarla, ver su cuerpo una última vez. No voy a poder".

Helena viajaba junto a su novio, James Pedroza y su amiga, Iris Rodríguez, quien estaba visitándola desde Honduras.

La madre de esta joven explicó que su hija hace seis meses había comenzado su propia compañia de importación y exportación de frutas.

Comentó que estaba en proceso de adquirir un terreno para cumplir unos de sus grandes sueños: abrir una escuela para niños desfavorecidos en Honduras.