"La violencia contra la mujer es inaceptable"

El gobernador Ricardo Rosselló dijo este lunes que no debe haber elementos divisivos en torno a la igualdad en la mujer dentro de su Administración.

“Aquí en Puerto Rico se le da el espacio para que puedan protestar. Aquí se le da igualdad a la defensa de la mujer. Aquí no hay un elemento divisivo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Esto tiene que ser tarea de todos”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si es considerado feminista, el gobernador contestó: “Yo sí creo en un mundo donde mi hija, que es la luz de mis ojos, pueda tener igual de oportunidades para desarrollarse para vencer, para ser feliz y para que le otorguen el respeto que merece. Si eso me hace feminista pues, lo soy entonces”.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier reaccionó al incidente del domingo entre protestantes y policías frente a La Fortaleza.

"Hubo personas que no eran parte de la manifestación. Vinieron a interrumpir esa manifestación e hicieron actos que no podemos validar. Aquellos que están aportando al bienestar de las mujeres, los vamos a atender con mucho gusto. Aquellos que vienen a hacer politiquería no", dijo Maldonado Gautier a preguntas de la prensa.

Maldonado Gautier mencionó que se ha reunido con portavoces de distintos sectores para escuchar sus propuestas y acoger aquellas que le parecen válidas.

“Llegó el momento en que tenemos que integrarnos más con la comunidad. También, tenemos que integrar el elemento de la salud mental. Muchas de las tragedias que han ocurrido son por personas que estaban bajo depresión y no tenían conducta previa de maltratante. Así que la parte de salud mental va a tomar un rol primordial y prioritario en esta gestión que estamos haciendo”, mencionó.

