Ladrones vacían local de venta de plantas eléctricas

Liz López, copropietaria de un establecimiento dedicado a la venta de generadores eléctricos en Puerto Nuevo denunció el lunes que fueron víctimas de ladrones que se robaron toda la mercancía y hasta un camión rotulado para transportar los equipos.

“La madrugada de ayer (domingo) se metieron en las facilidades de nosotros en Puerto Nuevo y nos llevaron absolutamente todo. Todo. Todo. Todo el inventario. Plantas eléctricas que teníamos, el camión que era con el que movíamos las cosas”, dijo López en entrevista radial (WKAQ).

Se trata de la compañía Power On 365.com que también ofrece sus productos por Internet.

La mujer pidió ayuda a la ciudadanía y pidió que no compren la mercancía en la calle. Indicó son generadores Predators, Briggs & Stratton Q6500, o KUBOTA 11k y 7K. Éstos también divulgaron la información a través de las redes sociales, en las que colocaron una imagen del camión robado.

Relató que hace unos meses se mudaron a Miami, Florida por una condición de salud de su hija. “Cerramos los negocios que teníamos en Puerto Rico y nos mudamos con nada. Habíamos estado dos años viviendo de los ahorros tratando de ayudar a mi hija y comenzamos esta compañía de nada. Comenzamos poquito a poquito y ha sido un esfuerzo tan y tan grande… De momento, de la noche a la mañana, no tenemos nada”, relató.

Entonces, vecinos del área donde ubica el local en la zona industrial Matadero en Puerto Nuevo, le avisaron sobre lo sucedido.

“Ha sido un sufrimiento increíble. Nosotros tenemos un seguro… Nos robaron todo lo que teníamos de pieza, inventario, accesorios y todas la plantas de personas necesitadas que todavía no habían podido pasar a recogerlas”, dijo al indicar que hicieron la querella ante la Policía.

“Va a ser un cantazo fuerte, muy fuerte”, agregó.

No obstante, López indicó que quienes cometieron el robo conocían de la naturaleza del negocio y que el camión estaba guardado dentro del local. “El truck estaba dentro. No había manera, a menos que tuviesen alguien que le dijera o que supiera, que ese truck se guardaba allá adentro porque no se guardaba desde la calle. No había manera que se supiera que ese truck estaba allá adentro”, dijo.

“Alguien tiene que haber visto algo porque el camión está rotulado por todos lados con el teléfono de nosotros y de la compañía. La Policía tomó muchas fotos y cogieron varias cosas para ver si le sacaban huellas dactilares pero realmente no nos han informado mucho aún”, agregó la mujer quien no pudo aguantar el llanto.

Quien tenga información, puede comunicarse con la Policía al 787-343-2020.

