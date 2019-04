Más Videos (1 of 9)

La hondureña Mirian Zelaya, conocida como “Lady Frijoles”, estaría enfrentando una segunda orden de deportación en Estados Unidos, de acuerdo con información obtenida por Noticias Telemundo.

Zelaya habría estado en territorio estadounidense durante el año 2016 y en ese momento, tenía supuestamente una orden de deportación en ausencia porque no se presentó ante un juez federal de migración.

La inmigrante ingresó al país en el año 2018 como parte de la primera caravana de migrantes centroamericanos. Se volvió viral cuando criticó la comida que estaba recibiendo durante una entrevista a un medio de comunicación.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno verdad, no es fuerza, y la verdad pues la comida que están dando aquí es fatal… Mire, solo mire lo que están dando. Miren, puros frijoles molidos, como que le estuvieran dando de comer a los chanchos (cerdos) y la verdad pues, ni modo, hay que comerse esa comida porque si no nos morimos del hambre”, dijo la entonces migrante ante las cámaras.

Zelaya se encuentra detenida en una cárcel de Dallas, en Texas, tras ser acusada de haber agredido a una compañera de vivienda con un arma mortal.

Según el reporte de arresto, Zelaya y Alba Escobar Andrade empezaron a discutir por un rumor cuando supuestamente Zelaya agarró una silla y trató de golpear a la otra mujer.

En un momento, una hermana de Zelaya presuntamente se unió a la pelea con un cuchillo, de acuerdo al reporte de los oficiales. Ambas hermanas fueron detenidas y se les impuso una fianza de $10,000 así como cargos por asalto agravado con un arma mortal.

Ambas permanecen detenidas ya que también tienen una orden de retención de inmigración, según registros de la cárcel.

Político usa a "Lady Frijoles" como ejemplo de migrantes problemáticos

El excandidato a la alcaldía de Chula Vista, Héctor Gastélum, mencionó a la inmigrante detenida en Texas para justificar su apoyo a la construcción del muro fronterizo que propone Donald Trump. (Publicado viernes 5 de abril de 2019)

