Otra condena a Larry Nassar: 125 años más en prisión

Larry Nassar, quien fuese el médico del equipo nacional de gimnasia olímpica y médico de la Universidad Estatal de Michigan, acusado de molestar a 265 niñas y mujeres durante más de dos décadas, fue sentenciado a otros 40 a 125 años de prisión el lunes por molestar a tres de las víctimas bajo la apariencia de tratamiento médico.

La jueza del tribunal del condado de Eaton, Janice Cunningham, dijo que no creía que Nassar, que el mes pasado afirmaba que sus procedimientos pélvicos invasivos no eran sexuales, estaba realmente arrepentido. "No estoy convencido de que entiendas realmente que lo que hiciste estuvo mal y el impacto devastador que has tenido sobre las víctimas, sus familias y amigos", dijo el juez. "Estás en negación. No lo entiendes".

Salvo las apelaciones, el procedimiento en el Tribunal del Condado de Eaton en Michigan marca el final de los casos penales contra Nassar y limita un flujo extraordinario de más de 200 expacientes que dieron declaraciones impactantes durante nueve emotivos días de audiencias.

"Las palabras expresadas por todos ... me han impactado a mi núcleo más íntimo", dijo Nassar, luciendo demacrado en un uniforme color naranja. "Las visiones de todos sus testimonios estarán siempre presentes en mis pensamientos".

Aunque el destino de Nassar está sellado, las consecuencias están lejos de haber terminado. El Comité Olímpico de EE. UU., USA Gymnastics, MSU e incluso el FBI enfrentan preguntas persistentes sobre si podrían haber hecho más para detener a Nassar, y varias investigaciones están en curso.