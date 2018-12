Más Videos (1 of 9)

La familia de un hombre de North Las Vegas que perdió la vida en un accidente vial el viernes 7 de diciembre cerca de la intersección de Durango Drive y Charleston Boulevard, habló ante las cámaras de Telemundo Las Vegas.

Según los familiares de Eduardo Valtiérrez, él estaba a solo unas millas de su trabajo cuando un accidente vial le quitó la vida. Ahora, su familia sigue esperando respuestas y dicen que lo recuerdan como un gran padre.

“Ya casi llegaba al trabajo... le faltaba nada para llegar, ya casi llegaba allí”, dijo Juana Salgado, madre de la víctima.

La familia de Valtiérrez lo identifica como la víctima de un accidente mortal, que se dio poco antes de las 6 a.m. “Lamentablemente ya no alcanzamos a mirarlo con vida”, dijo Domingo Castillo, padrastro de la víctima.

De acuerdo con la policía metropolitana de Las Vegas, Valtiérrez perdió el control de su automóvil, lo que causó que entrara a los carriles contrarios en donde fue impactado por una camioneta Chevrolet. Él fue transportado al hospital UMC en donde fue declarado muerto.

El conductor de la camioneta y los pasajeros permanecieron en la escena y cooperaron con las autoridades. La policía declaró que no se sospecha que alcohol o drogas fueran factores en el accidente.

“Él hacía a todos felices”, dijo Katrina Walton, novia de Valtiérrez, y añadió que lo más difícil fue tener que explicarle a su hija de 5 años que su padre ya no está con ellos. “Eso es lo que más me duele... el lazo que ellos tenían; no podían estar separados uno del otro”, agregó.