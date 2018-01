Le impiden donar sangre por su inclinación sexual

Más Videos (1 of 9)

El pasado 2 de enero, la joven Carolina Hernández acudió al banco de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, con la intención de donar sangre para un pariente de su pareja. Sin embargo se llevó una triste sorpresa al recibir la negativa de los funcionarios, pues luego de un interrogatorio inicial recibió un rechazo.

"El funcionario me preguntó si yo había tenido relaciones sexuales con alguien de mi sexo y yo contesté que sí, que soy lesbiana y en ese momento se interrumpió el interrogatorio y me dijo que no podía donar", dice Hernández, de 24 años, quien reconoce ser lesbiana.

Dice Hernández que la entrevista médica le fue practicada por la doctora Itzel Morales Sánchez y que la médico le negó la posibilidad de donar sangre sin continuar las preguntas.

"Me dijeron que es debido a nuestras prácticas sexuales de riesgo que nosotros tenemos más probabilidades de contraer VIH y todas las enfermedades venéreas que hay".

La afectada, así como familiares, amigos y otros miembros de la comunidad LGBTTTI, manifestaron en el exterior del IMSS para evidenciar los acontecimientos y mostrar el malestar por el trato discriminatorio.