Le llevan comida a su padre y son sorprendidos por ICE

Una familia hispana de Las Milpas, en el sur de Texas, asegura no saber del paradero de sus hijos luego de que fueran detenidos por autoridades de inmigración en un campo.

Un vídeo de un celular grabó la presencia de un oficial encubierto en el mismo campo donde Simón Rodríguez Jr. y Fabián Rodríguez fueron vistos por última vez.

"Me hablan ellos a mí que estaba un oficial allí y dije qué hace el oficial allí, es de inmigración," contó Simón Rodríguez sobre la última vez que escucharía de sus hijos.

De acuerdo a la familia, Simón, de 19 años y Fabián, de 17 años, le habían llevado de comer a su padre mientras trabajaba en el campo, una visita que ha resultado en una pesadilla para ellos.

"Estoy volviéndome loco porque no sé dónde están. Yo llamo y que no están en tal parte. Entonces, ¿dónde están? Yo fui a Harlingen, a Brownsville, a McAllen y no me decían nada," dijo Rodríguez.

Sólo han podido confirmar que uno de los hijos está en un centro de detención, lo cual lo coloca en riesgo a ser deportado. Sin embargo, el padre de los muchachos, quien es ciudadano estadounidense, ha sometido una petición I-30 para ambos hijos.

La familia continuará su búsqueda por medio un abogado de inmigración con la esperanza de reunirse con los jóvenes y evitar su deportación.