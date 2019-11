Padre de estadounidense asesinada dice no tener miedo

PHOENIX- "Mi hija no falleció, la asesinaron, tenía siete hijos, le mataron cuatro y dejó a tres huérfanos", así explica Adrián LeBarón, abuelo y padre de una de las víctimas, el ataque donde nueve personas murieron y varias resultaron heridas en un poblado situado entre los estados de Sonora y Chihuahua.

En entrevista con Telemundo Arizona, LeBarón -padre de María Rhonita, de 30 años, que murió junto con sus cuatro hijos- expresó su molestia y preocupación por lo sucedido el lunes en el municipio de Bavispe, Sonora, en una zona serrana limítrofe con el estado de Chihuahua.

Familiares de las víctimas expresan su preocupación por lo sucedido en Bavispe, Sonora. (Publicado hace 14 minutos)

"Si no recogemos los cuerpos ahí se hubieran amanecido, asoleado y tal vez podrido. No tengo miedo, tengo indignación y mucha impotencia, exijo que nuestros hermanos gringos y nuestros hermanos mexicanos busquen la presión del mundo porque esta es una ofensa a la ciudadanía sonorense, chihuahuense y de Arizona, muchos de ellos nacieron allí", añadió.

De acuerdo con información dada a conocer por el activista Julián LeBarón, se trata de tres familias que viajaban en camionetas desde La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora, hacia la comunidad LeBarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua. Iban a visitar a unos familiares. Durante el trayecto fueron atacadas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Un primo de un grupo de nueve estadounidenses asesinados en México cuenta lo que sufre su familia después del brutal ataque por miembros de un cartel criminal. (Publicado martes 5 de noviembre de 2019)

“La mera neta no confío en el sistema, hago lo que puedo, estamos solos, no hay autoridades, ya han pasado 24 horas y no ha llegado un perito de Sonora a levantar los servicios periciales, aquí no ha llegado nada”, comenta Adrián LeBarón.

"Quiero que el mundo sepa que en los pueblos de Sonora, Chihuahua, Arizona que esto no puede pasar, estoy muy preocupado, estos caminos deben estar protegidos, que no salgan a matar a gente inocente".

Las autoridades mexicanas establecieron el saldo final de fallecidos. Son nueve muertos, entre ellos 6 niños, y seis lesionados. (Publicado martes 5 de noviembre de 2019)

En operativo paralelo de investigación se registra la detención en zonas aledañas de personas 1 con varias armas de grueso calibre, quien tenia a dos personas privadas de la libertad, amordazadas, mismas que fueron liberadas, esto en la región de Agua Prieta, se analiza la posibilidad de que hayan participado en ese lamentable suceso.

A través de un comunicado, autoridades en Sonora informaron que se efectuó un operativo en zonas aledañas donde se aseguraron dos vehículos, uno color blanco modelo Dodge RAM modelo 2019, con reporte de robo en Phoenix, Arizona, y un vehículo de la marca GMC Yukón modelo 2011, así como el aseguramiento de dos vehículos, uno de ellos blindado.

Además, personal de la Secretaría de Salud de Sonora atendió y trasladó vía aérea a las personas afectadas , donde por decisión de la familia de los heridos, se llevaron a hospitales en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, fueron cinco los pacientes, todos menores de edad, de entre 9 meses a 14 años edad, quienes en su mayoría se encontraban estables de salud al momento del traslado.