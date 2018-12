Lea los nuevos documentos en los casos de Cohen y Manafort

El ex gerente de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, a la izquierda, y el ex abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, a la derecha. (Getty Images, Archivo)

Los fiscales federales presentaron documentos en la corte alegando que el ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, había violado su anterior acuerdo de culpabilidad.

Los nuevos documentos de la corte federal en los casos del ex abogado personal del ex presidente Donald Trump y el ex gerente de campaña arrojan luz sobre algunos de los fiscales federales y el abogado especial Robert Mueller que se han reunido en sus investigaciones sobre los posibles vínculos de la campaña de Trump con Rusia.

El ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales y ha estado cooperando en múltiples investigaciones estatales y federales durante varios meses, dijo a los investigadores sobre los intentos de los rusos de ponerse en contacto con la campaña presidencial de Trump, dicen los fiscales.

Los documentos de la corte dicen que Cohen describió hablar con un ciudadano ruso que afirmó ser una "persona de confianza" en la Federación Rusa y propuso una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

La persona ofreció a la campaña de Trump "sinergia política" y "sinergia a nivel gubernamental". Los documentos judiciales no identifican a esa persona por su nombre.

La información fue divulgada en una nota de sentencia presentada el viernes por el abogado especial Mueller en el caso de Cohen.

Lea la nota del Consejo Especial a continuación.

En una presentación por separado este viernes, los fiscales de la Oficina del Fiscal de EEUU en el Distrito Sur de Nueva York, recomendaron que Cohen cumpliera una condena sustancial en la prisión con una cantidad modesta de crédito por su cooperación.

Los fiscales federales en Nueva York dicen que las pautas de sentencia requieren que Cohen cumpla unos cuatro años tras las rejas. Dicen que Cohen se negó a cooperar en todos los aspectos de su investigación y no debería recibir crédito completo por cooperar porque no se acercó.

Lea la nota del abogado de los Estados Unidos a continuación.

Y en el caso del abogado especial contra el ex gerente de campaña de Trump, Paul Manafort, un memorándum redactado dice que Manafort mintió sobre sus contactos con un asociado ruso y funcionarios de la administración de Trump y violó un acuerdo al decir "múltiples mentiras discernibles".

Los fiscales dicen que Manafort dijo a los investigadores que habló con los funcionarios antes y después de que dejaran la administración de Trump. Pero dicen que una revisión de sus documentos electrónicos muestra que tuvo "contactos adicionales" con los funcionarios.

En agosto, Manafort fue declarado culpable en el tribunal federal de Virginia de ocho cargos relacionados con su trabajo anterior en nombre de un partido político pro-ruso en Ucrania. Él será sentenciado en ese caso el 8 de febrero.

En septiembre, en vísperas de un segundo juicio en el Tribunal de Distrito de EEUU en Washington, Manafort llegó a un acuerdo con Mueller en el que se declaró culpable de dos cargos de conspiración, uno de los cuales estaba relacionado con el dinero obtenido de su trabajo en Ucrania, el otro de que estaba relacionado con su esfuerzo por manipular a los testigos en su contra. Su sentencia en ese caso está programada tentativamente para el 5 de marzo.

Aunque la juez de distrito Amy Berman Jackson aceptó la solicitud de Mueller de presentar la "versión no redactada" de la última nota sellada, se publicó al público una versión redactada de la nota.

Lea la nota redactada en el caso contra Paul Manafort a continuación.