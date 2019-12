Letreros brillantes: evalúan su proliferación y exceso de luz

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, inició el martes, las vistas públicas en torno a una medida para atender el problema de la proliferación de rótulos en las vías públicas y que puedan resultar en un exceso de luz a nivel ambiental.

Mediante la Resolución de la Cámara 1302, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, la Comisión pretende estudiar la contaminación visual, lumínica y la falta de seguridad en las vías públicas, provocada por la proliferación indiscriminada de anuncios y vallas publicitarias, considerando la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999” y el cumplimiento de los estatutos locales, federales y reglamentos aplicables.

Según la licenciada Miriam Stefan Acta, asesora del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), durante los pasados años la proliferación de rotulación publicitaria ha ido en aumento. En lo que respecta al DTOP, la funcionaria explicó que en las carreteras clasificadas como parte de la Red del Sistema Nacional de Carreteras (NHS por sus siglas en inglés), e Interestatales, algunos de estos son instalados sin permiso y otros no cumplen con las leyes que los regulan a nivel estatal y federal. Sin embargo, no pudo ofrecer cifras al respecto.

“Ciertamente, es necesario mantener un control y monitoreo efectivo, de forma que se cumpla con las regulaciones aplicables, de manera que se proteja la inversión capital en nuestras carreteras y se promueva la seguridad pública. Esta práctica además de que afecta la seguridad vial, puede poner en riesgo la aportación federal que recibimos a esos fines, ya que no cumplir con los requerimientos federales, puede poner en riesgo la otorgación de fondos federales anuales que recibe la Autoridad de Carreteras (ACT) para mantener el programa de Carreteras”, amplió Stefan en comunicación escrita.

Mientras, la directora de la división legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la licenciada Elizabeth Pitino, indicó que en el área de control de contaminación lumínica su agencia solo regula la instalación y operación de los anuncios, vallas y rótulos publicitarios, y emite certificaciones de cumplimiento. Esto, en virtud del Reglamento para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica, promulgado al amparo de la Ley del Programa para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica.

A preguntas del representante Parés Otero, la abogada expresó que “el DRNA no está obligado a evaluar el tipo de iluminación. Se supone que se cumplan con las especificaciones estatales y federales de iluminación. El DRNA no tiene garras para poder evaluar el letrero. Solo interviene si hay una querella”.

El ingeniero del DTOP, Miguel Pellot Altieri, agregó durante el interrogatorio que se reciben de 300 a 400 querellas al respecto por año.

A esos efectos, el representante Pérez Ortiz, precisó sorprenderle que hasta ahora las agencias concernientes no han emitido ningún tipo de multas. “Entiendo que no está siendo bien auditado ese problema. Porque si hay querellas y lo han negociado y me dicen que no tienen personal y dependen de otro personal, pues parece que hay un vacío en cuanto a la atención de ese problema de rótulos instalados de forma ilegal o que no se atiendan como debe de ser porque no hay multas”, planteó.

En esa línea, la licenciada Edmée Zeidan, directora legal de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), indicó que le corresponde a la Junta de Planificación intervenir con los rótulos ilegales. En cuanto al estatus del Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios establecidos mediante la Ley estatal (Ley 355), explicó que a pesar de que el Comité se creó en la extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPEe), “con el tiempo acontecido y los cambios acontecidos en la composición, procesos y el sistema digital de OGPe, actualmente el Comité no está activo”.

Sobre los aspectos relacionados a la contaminación lumínica, explicó que como parte de los permisos que la OGPe emite para este tipo de rótulos y anuncios, “se incluye como condición y forma parte del mismo, que la parte proponente deberá cumplir con los requisitos relacionados a la contaminación lumínica, según establecido en el Reglamento para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica del DRNA. Cabe señalar que la fiscalización de dicho Reglamento, corresponde al propio DRNA”.

Finalmente, el representante Parés Otero igualmente expresó su preocupación en cuanto a que para darle seguimiento y fiscalizar los rótulos instalados en todo Puerto Rico hay solamente dos empleados del DTOP. Por lo que sostuvo que la Comisión considerará enmendar la Ley 355 que data de 1999 para darle seguimiento y fiscalización a este tipo de negocios de manera responsable y correcta, y adjudicar sanciones contra personas que instalan rotulaciones ilegales o que afecten la calidad de vida de las comunidades.

“Tiene que haber algún tipo de garra que tenga el Estado para hacer cumplir que compañías privadas de este tipo de rotulación cumplan con las leyes. Estos funcionarios dijeron hoy que no se sabe a ciencia cierta cuantos rótulos hay instalados en Puerto Rico y cuantos son ilegales”, indicó, al adelantar que citará próximamente a la Junta de Planificación a vistas públicas para obtener más información.

