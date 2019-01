Levantan críticas contra el alcalde de Isabela

Un portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Isabela criticó el domingo al alcalde Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri por supuestamente despedir a uno de los posibles retadores de su hijo.

“De la misma manera que este Alcalde destituye a una persona porque tuvo la osadía de pensar retar a su hijo a un proceso democrático para definir algunos de los que aspiraría a la alcaldía de Isabela en el 2020, lo mismo haría si llegase a gobernar. Esos estilos dictatoriales, de usar el poder para destruir a personas que no piensa como él, son los de este alcalde ausente y por eso levantamos la voz de alerta a todo Puerto Rico”, dijo el novoprogresista Kelvin Torres en declaraciones escritas.

Según Torres, Delgado Altieri despidió al director de la Oficina de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, Miguel Méndez Pérez, el cual ha expresado interés por la posición de alcalde. El alcalde –quien será uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) en las próximas elecciones- quiere dejar en la posición a su hijo, Carlos Delgado Irizarry. El exrepresentante Sergio Ortiz Quiñones ha expresado interés en aspirar a la posición.

“El pueblo de Puerto Rico tiene que saber quién es en realidad este alcalde, que se esconde detrás de una manera de proceder que no es la real solo para ganar adeptos a nivel isla. Lo que este alcalde hizo, de botar de su trabajo a una persona porque posiblemente retaría a su hijo, es muy preocupante y demuestra una total negación del proceso democrático. Valerse de tretas para despedir a una persona, porque no quiere que rete a su hijo es algo que no se puede dejar pasar por alto, se tiene que denunciar”, sostuvo.

Torres le exigió al presidente de la colectividad, Aníbal José Torres, que se exprese sobre esta situación.

