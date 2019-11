Liberan a Karol Posadas, "dreamer" que imita a Selena

Más Videos (1 of 9)

Karol Posadas, una "dreamer" guatemalteca que en su música rinde tributo a Selena, la Reina del Tex-Mex, fue liberada tras estar varios días detenida en un centro de detención de inmigración en el Valle del Río Grande.

Su detención fue debido a que viajó sin tener la renovación completa, pues su renovación el permiso fue recibido días después de su vencimiento lo que provocó que fuera detenida el 2 de noviembre en el aeropuerto de Harlingen, Texas antes de abordar el avión de regreso a Los Ángeles.

“Hemos estado hablando con la representación legal dado que Karol era recipiente de DACA y tenía una solicitud pendiente, no la debían de haber capturado,” comentó Rodolfo Setién, amigo de Posadas.

Sin embargo, lo que le sucedió a Karol le puede suceder a cualquier persona que no tenga sus documentos en orden, según Alejandro San Miguel, abogado de inmigración.

“Si en efecto se te venció y está consciente que enviaste una renovación pasada la fecha de vencimiento yo les recomiendo que no se monten en ningún avión, no pases ningún tipo de checkpoint, pues la persona no va a tener ninguna protección,” indicó San Miguel.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Posadas está en libertad condicional por lo que tiene que presentarse a una oficina de ICE regularmente.